Мика Ньютон неожиданно анонсировала новый альбом (фото)

Артистка мечтает вернуться на сцену "Грэмми".

Украинская певица Мика Ньютон (настоящее имя - Оксана Грицай), которая уже давно живет в Соединенных Штатах Америки, анонсировала новый альбом.

39-летняя артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию фотографий с церемонии вручения премии "Грэмми", признавшись, что вернулась оттуда глубоко вдохновленной. Певица вспомнила о своем давнем выступлении с Джоном Леджендом и поняла, что ее мечта снова выйти на эту сцену стала еще сильнее:

"Я знаю, что тяжелый труд является частью этого пути, но я действительно поняла одно: когда ты позволяешь себе полностью открыть свое сердце, все остальное приходит само собой. Не нужно рассчитывать, что сработает, или угадывать, что люди хотят видеть или слышать".

Мика заявила поклонникам, что ее следующий альбом станет уязвимым и честным отражением ее жизни. "Возможно, он не будет создан для TikTok и не станет вирусным, но он будет прямым от моего сердца к вашим ушам. P.S. И да, я уже начала работать над новой музыкой", - добавила она.

Видео дня

Напомним, ранее УНИАН публиковал имена победителей 68 церемонии музыкальной премии "Грэмми", которая проходила в Лос-Анджелесе в ночь на 2 февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: