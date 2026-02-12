Китай ослабил хватку и резко снизил пошлины на некоторые молочные продукты из ЕС

Несмотря на потепление отношений, ЕС столкнулся с очень высокой конкуренцией со стороны других стран-экспортеров.

Китай установил окончательные импортные пошлины на некоторые молочные продукты из Европейского союза на уровне ниже ставок, объявленных в конце 2025 года. Это очередной признак стабилизации торговых отношений между Пекином и Брюсселем.

Издание Bloomberg пишет, что пошлины Пекина в размере 11,7%, установленные по результатам антисубсидиарного расследования, распространяются на свежий и переработанный сыр, и вступят в силу в пятницу, 13 февраля.

Китай начал расследование в отношении европейского молочного сектора в 2024 году на фоне торгового спора с ЕС, который также затронул другие продукты питания, включая мясо и бренди. Окончательные ставки импортных пошлин на свинину, объявленные в декабре, также оказались значительно ниже первоначальных уровней.

По данным правительства, с начала 2025 года и до сентября Китай был девятым по величине экспортным рынком для сыра из ЕС. Объем продаж за этот период составил 20 765 тонн, что примерно на 12% ниже показателя предыдущего года.

"Европейский экспорт сыра и сливок в Китай столкнулся с очень высокой конкуренцией со стороны других стран-экспортеров, особенно тех, которые пользуются преимуществами соглашений о свободной торговле", - заявил генеральный секретарь торговой группы Euromilk Александр Антон.

Эти опасения разделил старший экономист по продовольствию и сельскому хозяйству в ING Тейс Гейер.

"Окончательные пошлины ниже, но доступ к рынку по-прежнему вызывает беспокойство. Китай долгое время считался растущим рынком для экспортеров молочной продукции из ЕС, но объемы экспорта таких продуктов, как сыр, уже находились под давлением до введения пошлин", - отметил эксперт.

Торговая война между ЕС и Китаем - главные новости

4 октября 2024 года Евросоюз ввел пошлины на электромобили из Китая. Введение таких пошлин усилит напряженность в торговых отношениях ЕС с Китаем. Решение было принято после того, как расследование выявило, что Пекин несправедливо субсидировал свою промышленность.

В свою очередь Китай поставил три компании из Европейского союза в центр антидемпингового расследования по демпингу цен на свинину. 8 октября Пекин ввел пошлину на европейский бренди.

В начале сентября 2025 года Китай ввел антидемпинговые пошлины на свинину из ЕС в размере до 62%.

