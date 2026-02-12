Утро Памелы Андерсон всегда начинается одинаково: секретные ритуалы модели

Где бы она ни была, актриса всегда выходит на прогулку.

Канадско-американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась деталями своего утреннего распорядка.

В беседе с Travel + Leisure 58-летняя актриса призналась, что ее день начинается еще до рассвета - она просыпается около 4:00, ведь пятый час для нее уже является поздним подъемом. Одной из главных привычек звезды являются утренние прогулки, где бы она ни находилась - дома в Канаде или на съемках в другой стране:

"Я всегда выхожу на прогулку в семь утра, независимо от того, в каком часовом поясе я нахожусь".

После прогулки Памела заказывает овсяное кортадо с растительным молоком и садится писать. Часть своих текстов и зарисовок она публикует в собственном блоге The Open Journal with Pamela Anderson. Редактором выступает ее сын Дилан Джаггер Ли, который честно говорит матери, что ему нравится, а что лучше не публиковать.

"Я люблю писать еще до рассвета. Просто поток сознания. Считаю, что писать от руки каждый день - очень важно", - говорит она.

Актриса признается, что именно такая рутина помогает ей оставаться уравновешенной, несмотря на насыщенный график и постоянные перелеты. Среди ее обязательных ритуалов также есть небольшой "алтарь" с иконкой Девы Марии, розарием и свечами для медитации и молитвы.

В то же время актриса с теплотой говорит о своем родном острове Ванкувер в Канаде, который считает самым красивым местом в мире. Именно там она чувствует себя наиболее гармонично и спокойно.

