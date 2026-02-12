Каким будет курс доллара в ближайшее время: прогноз банкира до 22 февраля

Курс евро, как и прежде, зависит от глобальной динамики пары доллар/евро.

Текущая ситуация на валютном рынке свидетельствует о постепенном переходе к фазе относительного равновесия. Середина февраля вряд ли принесет резкие курсовые движения – наоборот, рынок будет двигаться в пределах уже сформированных трендов.

Как рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, даже в случае ситуативного превышения долларом уровня 43 гривни речь идет скорее о технических колебаниях, чем об изменении настроений участников рынка.

"Одним из ключевых стабилизирующих факторов остается сезонное увеличение валютного предложения. Период налоговых расчетов традиционно стимулирует экспортеров активнее продавать валюту, что заметно снижает напряжение. Этот процесс был заметен еще в конце января, когда агрохолдинги начали более активно выходить на рынок с валютной выручкой", – сказал банкир.

По его словам, также режим "управляемой гибкости" НБУ позволяет сглаживать резкие перекосы между спросом и предложением, не создавая при этом иллюзии фиксированного курса. Ожидаемое сокращение объемов интервенций до уровня около 500 миллионов долларов в неделю - признак того, что регулятор не видит системных угроз для курсовой стабильности.

Курс евро, как и раньше, зависит от глобальной динамики пары доллар/евро. Ослабление американской валюты в мире обусловлено целым рядом факторов – от внутриполитических дискуссий в США до обострения торговых и геополитических рисков и общего разбалансирования мирового порядка, объяснил банкир. На этом фоне евро укрепил свои позиции, однако ожидания остаются сдержанными: резкого изменения соотношения валют не прогнозируется: максимум до 1,2.

"В глобальном измерении ситуация остается напряженной, однако контролируемой. Доллар не теряет статуса базовой мировой валюты, однако инвесторы все более осторожно относятся к концентрации рисков. Именно поэтому наблюдается рост интереса к альтернативным активам (например, золоту, другим мировым валютам). Впрочем, для украинского валютного рынка ключевым является то, что предпосылок для резких курсовых скачков пока нет", - отметил Лесовой.

По его прогнозу, с 16 по 22 февраля доллар будет колебаться в пределах 42,75-43,25 грн на межбанке и 42,5-43,5 грн на наличном рынке. Евро же будет находиться в рамках 50-52 грн и на межбанке, и на наличном рынке.

Ежедневные курсовые изменения на межбанке составят до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн. Еженедельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от первоначального понедельничного курса.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 43,15 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,05 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,45 грн/евро, а курс продажи - 51,25 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 12 февраля, снизился на 6 копеек и составляет 43,22 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 20 копеек и составляет 51,50 гривни за евро.

