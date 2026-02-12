Стало известно, где в Украине чаще всего садятся за руль в нетрезвом виде: Киев не в лидерах

Количество зарегистрированных случаев нетрезвого вождения в Украине уменьшилось впервые за 5 лет.

В Украине в 2025 году в нетрезвом состоянии сели за руль, а затем были задержаны Нацполицией с последующим составлением протокола 138 047 человек. Причем впервые за 5 лет количество таких случаев уменьшилось - на 8% по сравнению с 2024 годом. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Отмечается, что ни Киев, ни столичный регион не вошли даже в тройку по наибольшему количеству нарушителей.

Больше всего протоколов за нетрезвое вождение получили водители в:

Днепропетровской области – 13 519 случаев; Харьковской области – 12 095 случаев; Одесской области – 11 543 случая; Львовской области – 9 028 случаев; Киевской области – 8 463 случая.

Столица с 7 855 протоколами оказалась на шестом месте в антирейтинге. А вот самыми ответственными, по статистике, оказались водители в Херсонской (1 138 протоколов), Черновицкой (1 596 протоколов) и Ивано-Франковской (1 897 протоколов) областях.

В целом каждое сороковое ДТП, которое привело к травмированию или гибели людей, было совершено в прошлом году водителями в нетрезвом состоянии. В результате 73 человека погибли и 857 получили травмы.

