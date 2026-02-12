Один из самых красивых нацпарков мира зовет волонтеров, обещая покрыть все расходы

Победители конкурса будут восстанавливать пешеходные тропы, попутно любуясь невероятными пейзажами.

Национальный природный парк Торрес-дель-Пайне в чилийской Патагонии, который неоднократно вносили в списки самых красивых мест на планете, ищет волонтеров для восстановления пешеходных троп, обещая взамен полное покрытие всех расходов.

Как пишет Time Out, этот нацпарк с его острыми гранитными горами, обширными голубыми озерами и пышными лесами, является одним из самых желанных мест среди любителей пеших походов. И некоторые счастливчики могут посетить его абсолютно бесплатно.

Как это работает

Третий год подряд туристическая компания Las Torres Patagonia проводит акцию под названием "10 волонтеров на 10 дней", приглашая путешественников принять участие в конкурсе и выиграть бесплатное путешествие в Патагонию.

В партнерстве с авиакомпанией SKY Airlines, отель Las Torres Patagonia приглашает жителей Чили, Бразилии, Канады, Великобритании и США принять участие в восстановлении и реконструкции троп, ведущих к смотровой площадке Base Torres. Участники должны быть не моложе 21 года.

Победители получат авиабилеты туда и обратно из своей страны в Пуэрто-Наталес, после чего их доставят в отель Las Torres, расположенный в самом сердце Торрес-дель-Пайне. Они пробудут там пять ночей, либо с 22 по 26 марта, либо с 28 марта по 1 апреля 2026 года, и будут проводить дни, восстанавливая тропы.

В этом году начинается первый этап гораздо более масштабного проекта по восстановлению, который включает в себя работы по 1,5 км пешеходной тропы (для туристов) и 1,8 км вспомогательных путей (для верховой езды), попутно наслаждаясь неземными видами.

Для понимания масштабов, в 2025 году группа волонтеров построила 67,1 метра новой тропы, удалив слой растительности и используя так называемые методы "заднего склона" и "наружного склона", предназначенные для предотвращения эрозии от дождей. Они также провели работы по техническому обслуживанию 206,7 метров существующей тропы, обрезав растительность и расширив некоторые участки.

"Эта кампания олицетворяет собой то, каким должен быть туризм: основанный на участии, восстанавливающий и тесно связанный с землей", – заявил генеральный директор Las Torres Patagonia Йосиан Якшич.

Прием заявок продлится до 20 февраля – в прошлом году в нем приняли участие около 1000 человек, так что борьба за места будет серьезная. Подать заявку можно через Instagram-страницу организаторов, выполнив ряд условий.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее живописные необитаемый остров в Ирландии открыл вакансию двух смотрителей. В обмен на бесплатное проживание и питание они должны будут принимать гостей в течение летнего сезона.

Тем временем, остров Сирос в Греции предложил волонтерам бесплатное жилье в обмен на уход за кошками.

