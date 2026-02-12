Впервые под руководством женщины: объявлен состав новой антарктической экспедиции Украины

Самому молодому участнику новой команды - 23 года, самому старшему - 56.

В Антарктике заканчивается лето, а это значит, что приближается время смены полярников на украинской станции "Академик Вернадский", расположенной на острове Галиндез. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр Украины.

Отмечается, что 30-ю Украинскую антарктическую экспедицию (УАЭ), которая почти год отработала на станции, заменит команда 31-й УАЭ. В новой экспедиции - 14 участников. В частности, 9 ученых (4 метеоролога, 3 биолога и 2 геофизика) и 5 представителей команды жизнеобеспечения: сисадминистратор, дизелист, механик, врач и повар. Впервые экспедицию возглавит женщина - метеоролог Анжелика Ганчук. В состав экспедиции вошли 3 женщины и 11 мужчин, среди которых четверо новичков, а остальные - опытные полярники. Самому молодому участнику - 23 года, самому старшему - 56.

Ученые, вошедшие в состав: метеорологи Александр Афтенюк (Винницкая область) и Яна Лесна (Херсон), метеоролог/озонометрист Сергей Якущенко (Херсон), геофизики Игорь Губар (Киев) и Павел Младьонов (Харьков), биологи Кирилл Сулима (Киев), Олег Горяинов (Ровенская область) и Владислав Хрещенюк (Киевская область).

Команда жизнеобеспечения: киевляне - врач Елизавета Подгаецкая, повар Борис Лутава, системный механик из Полтавщины Андрей Волощак, дизелист-электрик Сергей Филиппов из Одессы, системный администратор Александр Мацибура из Хмельницкой области.

Украинские исследователи будут проводить в Антарктике геофизические, метеорологические и биологические исследования, а также обеспечивать работу станции "Академик Вернадский". 31-я экспедиция стартует в конце февраля 2026 года и будет работать до апреля следующего года.

Что известно о руководительнице новой экспедиции

Напомним, впервые команду годовой экспедиции на станцию "Академик Вернадский" возглавит женщина - метеоролог Анжелика Ганчук. Ранее Ганчук уже работала на станции в качестве метеоролога - в 2022-2023 годах участвовала в 27-й УАЭ.

В Антарктике она проводила метеорологические, океанографические, гляциологические, аэрологические и другие исследования. В целом женщина имеет 10-летний стаж работы в сфере метеорологии и климатологии.

