Начинается новый виток этой войны: Дикий о взрывах в Волгоградской области

Российской противовоздушной обороны достаточно, чтобы сбивать дроны, но не крылатые ракеты. Об этом свидетельствует удар по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ в Волгоградской области, где прогремела серия мощных взрывов. Об этом в эфире Radio NV рассказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

"В данном случае благодаря губернатору фактически можно сказать, что цель верифицирована. Фактически губернатор Волгоградской области сэкономил нам с вами время, сообщил, что долетело и сработало. И давно не было столь жирной цели. Арсенал ГРАУ - это мощно. Когда мы впервые смогли один из них поразить, то там некоторые испуганные наблюдатели вообще спрашивали, не ядерка ли это. Вот настолько тогда красивый грибок вырос на болотах", - сказал он.

По словам эксперта, на арсеналах ГРАУ хранят сотни тысяч или миллионы снарядов, и этот удар был не случайным.

"Дело в том, что после первых нескольких удачных наших операций, все же они смогли к таким объектам, как арсеналы ГРАУ, подтянуть какие-то остатки своей ПВО, достаточные для того, чтобы сбивать медленно летающие дроны. Но, как видим, недостаточные для того, чтобы сбивать крылатые ракеты. Вот и начинается новый виток этой войны, когда они едва смогли приспособиться к нашим прежним возможностям, а мы за это время возможности нарастили", - отметил Дикий.

Взрывы в Волгоградской области РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины в ночь на 12 февраля в районе населенного пункта Котлубань (Волгоградская область, РФ) поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

В Генштабе ВСУ отметили, что данный арсенал является одной из крупнейших площадок для хранения боеприпасов российской армии.

Удар по арсеналу нанесен украинскими средствами дальнего поражения FP-5 "Фламинго". На объекте зафиксированы мощные взрывы с последующей вторичной детонацией.

