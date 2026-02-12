В Латвии тестируют генератор на ядерных отходах для миссий на Луну: почему это важно

Главным отличием от обычного генератора является уменьшенная потребность в топливе.

Латвийский стартап Deep Space Energy разрабатывает компактный радиоизотопный генератор энергии, который может обеспечить такую же мощность, как и традиционные космические ядерные системы, используя при этом в пять раз меньше топлива. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Отмечается, что компания собрала 350 тысяч евро в рамках предварительного финансирования и обеспечила дополнительные 580 тысяч евро в рамках государственных контрактов и грантов, чтобы продвинуть технологию к коммерциализации.

"Система преобразует тепло от радиоактивного распада в электричество. Источником тепла являются радиоизотопы, добытые из отходов коммерческих ядерных реакторов, в первую очередь америций-241. В отличие от традиционных радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РТГ), которые используют термопары для преобразования тепла в энергию, Deep Space Energy утверждает, что ее архитектура значительно улучшает эффективность использования топлива", - подчеркивают в материале.

Видео дня

Как рассказал основатель и генеральный директор Михаил Щепанскис, компания уже проверила технологию в лабораторных условиях.

Главным отличием является уменьшенная потребность в топливе, что влияет на массу, стоимость и масштабируемость космических миссий.

В издании объясняют, что генератор предназначен как вспомогательный или основной источник энергии для спутников, работающих в условиях, где солнечная энергия является ненадежной или недостаточной.

"Наша технология, которая уже была проверена в лаборатории, имеет несколько применений в оборонном и космическом секторах. Во-первых, мы разрабатываем вспомогательный источник энергии для повышения устойчивости стратегических спутников. Он обеспечивает избыточность спутниковых энергосистем, поставляя резервное питание, которое не зависит от солнечной энергии, что делает его чрезвычайно важным для высокоценных военных разведывательных средств", - подчеркнул Щепаньскис.

В Interesting Engineering добавляют, что традиционные РТГ требуют больших количеств радиоактивного материала для поддержания мощности в течение длительного времени.

В компании Deep Space Energy заявляют, что ее система будет требовать около 2 кг америция-241 для генерации 50 Вт электроэнергии для лунного ровера. В то же время сопоставимые традиционные системы потребуют примерно 10 кг радиоизотопного материала для получения такой же мощности.

"Такое уменьшение массы имеет прямое влияние на стоимость запуска. Каждый килограмм, отправленный на Луну, может стоить до 1 миллиона евро. Уменьшение массы радиоизотопов на 80 процентов может значительно снизить бюджет миссии или освободить место для дополнительной полезной нагрузки", - уверяют в издании.

Другие интересные новости о космосе

Ранее ученые сообщали, что астероид, угрожавший Земле, скоро может врезаться в Луну. Отмечается, что удар может высвободить энергию около 6,5 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что сопоставимо с мощной водородной бомбой.

Также сообщалось, что ученые нашли планету-лимон, существование которой невозможно объяснить. Известно, что планета, получившая название PSR J2322-2650b, находится на расстоянии 750 световых лет от Земли.

Вас также могут заинтересовать новости: