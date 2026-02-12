Нидерланды передадут Украине симуляторы истребителей F-16 для тренировки пилотов

Министр обороны Нидерландов считает, что будет очень хорошо, если пилоты смогут как можно больше практиковаться на симуляторе.

Нидерланды передадут Украине симуляторы самолетов F-16 для обучения украинских пилотов. Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс, передает "Европейская правда".

"Сегодня я могу объявить, что мы также отправим симуляторы F-16, поскольку мы продолжаем помогать Украине с их операциями F-16", - заверил политик.

Брекельманс не поделился дополнительными деталями, отметив, что "это также ценная информация для России".

"Важно то, что мы предоставили (Украине) F-16 несколько лет назад. Но нужны постоянные усилия, чтобы Украина могла использовать их как можно эффективнее. И поскольку F-16 используются интенсивно преимущественно для противовоздушной обороны, конечно, очень хорошо, если пилоты могут как можно больше практиковаться на симуляторе, а не в самом самолете", - добавил министр.

По его словам, такой вклад очень важен.

Нидерланды и Украина - последние новости

Напомним, в конце января новое правительство Нидерландов заявило о военной поддержке Украины. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Нидерланды будут предоставлять нашей стране помощь в виде 3 млрд евро ежегодно до 2029 года.

"Благодарен за решительные формулировки, подтверждающие непоколебимую поддержку Украины, включая 3 млрд евро ежегодной военной помощи до 2029 года, а также готовность поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС и НАТО", - отметил дипломат.

Также ранее Нидерланды предложили предоставить Украине 15 миллиардов евро из кредита на закупку оружия в США.

"Украина срочно нуждается в оборудовании, которое производится в США (...) В настоящее время оборонная промышленность ЕС не в состоянии производить эквивалентные системы", - говорится в письменном объяснении правительства Нидерландов.

