Пташка из 'Азовстали' поразила похудением на 33 килограмма: фото до и после

24-летняя девушка подвергалась буллингу в сети.

Украинская поэтесса и участница российско-украинской войны Екатерина Полищук, более известная как Пташка, рассказала о серьезном похудении на 33 килограмма.

Девушка, которая прошла через российский плен после выхода с завода "Азовсталь" в Мариуполе, рассказала об изменениях в Threads. Екатерина также вспомнила о жестоком буллинге, которому подверглась в сети из-за набора веса после возвращения из плена:

"Никакого секрета нет. Я люблю себя. Но гораздо больше я люблю себя тогда, когда не сложно бежать в броне, когда не трудно подниматься по лестнице, когда нравится отражение в зеркале. Только я знаю, почему. Почему набрала, почему так долго мучилась и терпела буллинг и унижения в соцсетях, обесценивание всех моих поступков из-за веса".

Пташка подчеркнула, что похудела исключительно по собственному желанию, ведь в этом весе ей легче двигаться и в целом жить. Она отметила, что это требовало от нее неимоверных усилий:

"Месяцами следила за каждой калорией и, пожалуй, даже слишком. В этом нет ничего здорового - набирать и сбрасывать так резко. Но это только во мне. Только мое. Потому что никто, кроме меня, не знает. Никаких волшебных таблеток не существует. Все только в голове. И, к сожалению, это работает в обе стороны. И очень легко потерять меру. Если гиперфиксация дает силы - продлим еще. И пусть комментаторы думают, что ежедневными издевательствами сделали меня красавицей. Мне плевать. Это только моя заслуга и тех, кто поддерживал все время и продолжает", - добавила Полищук.

Напомним, ранее Екатерина Полищук публиковала эмоциональное обращение к критикам, отметив, что люди сначала сделали из нее героиню, а потом начали нападать за то, что она не соответствует их идеальному образу.

