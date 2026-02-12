Апокалипсис в Португалии: из-за наводнений прорвало дамбу, смыло магистраль, есть погибшие

Новые наводнения привели к отставке министра внутренних дел.

В Португалии по меньшей мере 15 человек погибли в результате нескольких недель штормов: разрушена дамба и часть автомагистрали, эвакуированы тысячи людей. Поздно вечером в среду из-за сильных дождей прорвало дамбу на реке Мондегу. Вода подмыла опору автомагистрали A1, соединяющей Лиссабон и Порту.

Часть дороги обрушилась уже после того, как полиция перекрыла ее из соображений безопасности, пишет The Independent. Коимбра и окружающие населенные пункты столкнулись с чрезвычайно серьезными проблемами из-за подтопления, часть территорий оказалась в изоляции, а ситуация остается крайне нестабильной.

В нескольких районах Португалии и на юге Испании за семь дней выпало более 250 мм осадков. Сейчас в 69 муниципалитетах Португалии до середины февраля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с количеством осадков, которое власти назвали беспрецедентным.

Реакция властей и эвакуация

Премьер-министр Луиш Монтенегру прибыл в Коимбру, чтобы лично координировать реагирование на чрезвычайную ситуацию. Он заявил, что власти работают "на пределе возможностей, чтобы сдержать эти воды".

Отмечается, что последняя волна наводнений стала продолжением серии штормов, которые с конца января накрыли центральные и южные регионы Португалии. Стихия срывала крыши с домов, затапливала города и оставляла сотни тысяч людей без электричества на несколько дней.

Местные власти приняли решение о превентивной эвакуации около 3 тысяч жителей, которые находились в зоне наибольшего риска из-за выхода Мондегу из берегов. Полиция проводила поквартирные обходы и доставляла людей во временные убежища.

Представитель региональной службы гражданской защиты Карлуш Тавареш предупредил, что дамба Агуейра, расположенная примерно в 35 км к северо-востоку от Коимбры, может переполниться, разрушить защитные валы и спровоцировать новые подтопления. Португальское агентство по охране окружающей среды (APA) сообщило, что до субботы на Мондегу ожидается "исключительный период пиковых стоков".

Отставка в правительстве

На фоне роста уровня воды усилилось и политическое давление. Министр внутренних дел Мария Лусия Амарал подала в отставку поздно вечером во вторник после критики действий правительства при реагировании на наводнения.

В заявлении, обнародованном администрацией президента, она отметила, что не имеет "личных и политических условий", необходимых для дальнейшего выполнения обязанностей. Временно ее функции возьмет на себя премьер-министр Монтенегро.

Другие трагические природные явления в мире

Ранее УНИАН писал о лесных пожарах, которые в Чили унесли жизни более 20 человек и уничтожили большие площади уникальных лесов в Аргентине. Огонь унес жизни 23 человек, уничтожил более тысячи домов и вынудил эвакуироваться около 52 тысяч жителей.

Распространению пожаров способствовали температуры выше 37°C и сильные ветры. Исследователи установили, что жаркие, сухие и ветреные условия, которые позволили огню стремительно распространиться в январе, стали значительно более вероятными из-за изменения климата.

Также мы сообщали, что в середине января в США бушевал зимний "супершторм". Были отменены тысячи рейсов, десятки тысяч людей остались без света, а также есть погибшие.

