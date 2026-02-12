Эффективность ПВО в последние два года держится на уровне 74%, - Сырский

Для ее повышения внедряются инновации и усиливается беспилотная составляющая.

Эффективность противовоздушной обороны (ПВО) Украины в течение последних двух лет держится на уровне около 74%.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook. Он пояснил, что система ПВО функционирует в чрезвычайно сложных условиях постоянных ракетных и дронных атак россиян.

По словам главнокомандующего, в таких условиях устойчивость системы зависит от многих факторов. В частности, от ритмичных поставок средств поражения, технологизации, эффективных кадровых и управленческих решений, способности быстро адаптироваться к новым вызовам, отказа от устаревших бюрократических практик.

"В течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%. Этот процент пытаемся увеличить благодаря инновациям. Ежедневно противник применяет от 100 до 200 ударных БПЛА типа Shahed и периодически осуществляет массированные ракетно-авиационные удары. В условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными", - рассказал Сырский.

При благоприятных погодных условиях, как отметил он, активно привлекаются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики, что позволяет уничтожать 70%, а иногда и более, всех средств воздушного нападения.

Кроме того, он подчеркнул, что продолжается работа по повышению эффективности беспилотной составляющей ПВО.

В частности, планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов; наращивается численность и качество дронов-перехватчиков; происходит активное взаимодействие с партнерами для решения проблемы дефицита ракет для зенитных ракетных комплексов и истребительной авиации.

Как сообщал УНИАН, Великобритания объявила о выделении более $680 млн на обеспечение срочных потребностей Украины в усилении ПВО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже оценил намерения Великобритании и сказал, что это заметно усилит украинскую ПВО. По словам Рютте, эта помощь будет предоставляться Украине как на двустороннем уровне, так и в рамках инициативы PURL по закупке вооружения в США.

