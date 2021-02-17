Продление срока действия соответствующего соглашения будет способствовать дальнейшему проведению расследования с участием нидерландской стороны.

Верховная Рада приняла президентский закон о ратификации соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2021 года срока действия соглашения между Украиной и Нидерландами о международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года (№0077).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 300 народных депутатов из 353, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается ратифицировать соглашение (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2021 года срока действия соглашения между Украиной и Нидерландами о международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года, составленного 1 августа 2020 года в г. Киеве, которое вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого соглашения.

Как отмечается в пояснительной записке, продление срока действия соответствующего соглашения будет способствовать дальнейшему проведению с участием нидерландской стороны расследования причин авиационной катастрофы рейса МН17 авиакомпании "Малазийские авиалинии", которая произошла на территории Украины 17 июля 2014 года.

Отмечается, что в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между министрами иностранных дел Украины и Нидерландов от 24 июля 2014 года украинская сторона передала нидерландской стороне полномочия по проведению расследования причин и последствий авиационной катастрофы рейса МН17.

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Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Сбитие Россией самолета MH17 над Донбассом: что известно

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), руководивший "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был начальником "разведывательного батальона" боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. Лично ни один из них в судебных слушаниях не участвует.

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Автор: Таня Поляковская