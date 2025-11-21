"Красные линии" Украины являются четкими и нерушимыми.

Украина готова к конструктивной работе над "мирным планом", который получила от американской стороны, однако государство очертило четкие и незыблемые "красные линии", которые касаются территориальной целостности и суверенитета страны. Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин во время заседания Совета Безопасности ООН, цитирует "Украинская правда".

По ее словам, с начала года Украина поддерживает предложения, направленные на окончание войны, а также остается открытой к сотрудничеству с США, Европой и партнерами со всего мира.

Гайовишин добавила, что желание достичь мира было позицией Украины с первых дней полномасштабной войны, однако каждая российская ракета является доказательством того, что РФ выбирает эскалацию, а не диалог.

Также дипломат назвала основные "красные линии" Украины.

"Во-первых, хотя Украина готова к конструктивным переговорам с целью прекращения войны, в том числе на уровне лидеров, наши красные линии являются четкими и незыблемыми. Мы никогда не признаем - ни официально, ни каким-либо другим образом - временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины как российскую", - подчеркнула она.

Гайовишин добавила, что украинская земля не продается, поэтому наше государство не согласится ни на какие ограничения своего права на самооборону или количества и возможностей украинских Вооруженных сил.

"Мы также не будем терпеть никаких посягательств на наш суверенитет, включая наше суверенное право выбирать союзы, к которым стремимся присоединиться. В любом настоящем мирном процессе должен быть соблюден фундаментальный принцип: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы. И позвольте мне быть такой же четкой: мы не будем вознаграждать стремление к геноциду, лежащее в основе российской агрессии, подрывая нашу идентичность, в частности наш язык", - акцентировала дипломат.

Также заместитель постпреда отметила, что для мира нужно усилить помощь Украине, как финансовую, так и военную.

"Усиление оборонных возможностей Украины не является эскалацией - это единственный путь заставить Россию конструктивно участвовать в международных миротворческих усилиях", - заверила она.

Гайовишин подчеркнула, что режим Путина не остановится, если не давить на него.

"Если мы не остановим Россию сейчас, ее агрессия не ограничится Украиной. Она и в дальнейшем будет экспортировать войну, оккупацию и репрессии. Она будет осуществлять еще больше зверств, пыток и бесчеловечного обращения с гражданскими и военнопленными, распространять сексуальное насилие, похищение детей, уничтожение культурного наследия и разрушение окружающей среды. История будет безжалостным судьей, если Россия в конце концов получит вознаграждение за свою агрессивную войну, а не будет привлечена к ответственности", - подытожила дипломат.

В конце своего выступления она повторила призыв Украины к Совбезу ООН принять резолюцию с требованием полного, немедленного и безоговорочного прекращения огня, что является необходимой предпосылкой для начала переговоров и создания пространства для дипломатии.

Переговоры с РФ - последние новости

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о переговорах по "мирному плану" США. По его словам, "Москве пока не сообщали о согласии Киева вести переговоры по мирному плану Трампа".

Также Песков подчеркнул, что пока нет официального подтверждения достоверности информации о пунктах плана, о продолжающихся консультациях и датах возможного подписания, которая публикуется в иностранных СМИ.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган призвал возобновить переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле. Он считает, что эти переговоры должны быть прагматичными и ориентированными на результат.

"Стороны непосредственно смогли обсудить вопрос о прекращении огня, о мире и другие военные аспекты. Мы рассматриваем все и шаги как ценные достижения. Во время сегодняшних переговоров я также отметил необходимость продолжения Стамбульского процесса с прагматичным и ориентированным на результат подходом", - сказал Эрдоган во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

