Президент Турции хочет, чтобы на переговорах в Стамбуле Украина и Россия попытались решить проблемы, которые уже приобрели "критический характер".

Президент Турции Реджеп Эрдоган отстаивает позицию относительно возобновления переговоров в Стамбуле между Украиной и Россией. По его мнению, эти переговоры должны быть прагматичными и ориентированными на результат. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Турции Реджеп Эрдоган сказал во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Переговоры в Стамбуле

Президент Турции напомнил, что в мае в Стамбуле впервые за три года были возобновлены переговоры между Украиной и Россией. Как отметил Эрдоган, в этом году во время трех раундов переговоров в Стамбуле удалось достичь "определенного прогресса", в частности, в гуманитарных вопросах.

"Стороны непосредственно смогли обсудить вопросы о прекращении огня, о мире и другие военные аспекты. Мы рассматриваем все шаги как ценные достижения. Во время сегодняшних переговоров я также подчеркнул необходимость продолжения Стамбульского процесса с прагматичным и ориентированным на результат подходом", - подчеркнул Эрдоган.

Как отметил президент Турции, "в период, когда изнурительные последствия войны для обеих сторон в дальнейшем усиливаются, Стамбульские переговоры стали ключевыми этапами в усилиях по дипломатическому решению конфликта".

Он добавил, что "особенно рост атак на энергетическую инфраструктуру и, соответственно, человеческие потери, приводят к необратимым разрушениям для обеих сторон".

"Мы считаем целесообразным, чтобы Стамбульский процесс возобновился с более широким содержанием и направился на решение проблем, которые приобрели уже критический характер", - сказал Эрдоган.

Также он ожидает от всех партнеров в регионе, которые стремятся к прекращению кровопролития, конструктивной поддержки Стамбульского процесса переговоров.

Двусторонние отношения с Украиной

Как заверил президент Турции, он еще раз подтвердил преданность его страны территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Эрдоган считает Украину стратегическим партнером. Также турецкий лидер подтвердил, что поддержка его страной крымских татар будет продолжаться и в дальнейшем.

"Несмотря на все трудности войны мы ставим цель увеличить объем двусторонней торговли до 10 млрд долларов. Мы стремимся способствовать восстановлению Украины при поддержке турецких предпринимателей, которые несмотря на сложные обстоятельства не оставляют Украину и мужественно продолжают свою деятельность в Украине", - отметил Эрдоган.

Отношения Турции и России

"Мы всегда готовы обсуждать с Россией предложения, которые ускорят прекращение огня, и откроют путь к справедливому и длительному миру", - заявил Эрдоган.

Он добавил, что в этом контексте Турция ценит привлечение Соединенных Штатов как союзника к этому процессу.

Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле - важные новости

Как сообщал УНИАН, в этом году в Стамбуле Украина и Россия провели три раунда переговоров между своими делегациями. Они состоялись 16 мая, 2 июня и 23 июля. Единственным практическим результатом этих встреч стала договоренность об обмене пленными и возвращении тел павших военных.

На этих переговорах делегации возглавляли - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. А российскую сторону представлял помощник диктатора Владимира Путина - Владимир Мединский.

Ранее Зеленский заявлял, что Россия будет затягивать переговорный процесс в Стамбуле, в том числе, для отсрочки санкций.

В ноябре Умеров провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по восстановлению процесса обменов и освобождения наших людей из российского плена. В результате этих переговоров было договорено активировать так называемые стамбульские договоренности. Сейчас речь идет о намерении освободить 1 200 украинских граждан.

