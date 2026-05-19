Ведется большая работа по заключению мирного соглашения: британский полковник о встречах Украины с РФ

Сейчас позиция Украины значительно укрепилась, считает военный.

Хотя публично известно лишь об отдельных фрагментах переговоров между Украиной и РФ о завершении войны, однако прослеживаются тенденции того, что ведется большая работа по заключению перемирия и мирного соглашения. Об этом заявил британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон в эфире "24 Канала".

"Все свидетельствует о том, что события развиваются очень активно. Сигналы из Москвы, и это произошло впервые, о том, что "СВО" якобы завершается, являются хорошим знаком. Возвращаясь к одному из моих предыдущих аргументов и к тому, о чем я писал, теперь, когда Украина укрепляет свои позиции, я уверен, что президент Зеленский не будет спешить подписывать тот вариант мирного соглашения, который Путин предлагал в прошлом году", - сказал полковник.

Он добавил, что сейчас ситуация за столом переговоров изменилась. И, по его мнению, Украина находится в гораздо более выгодной позиции, чем это было в прошлом году.

Видео дня

"Я уверен, что все в мире хотели бы видеть перемирие и по-настоящему справедливое мирное соглашение для Украины, однако положение дел коренным образом изменилось. То, что Россия предлагала во время предыдущих обсуждений, и некоторые ее требования относительно территорий, численности украинской армии и отношений Украины с Западом - все это сейчас выглядит иначе. Будем надеяться, что Трамп, который сосредоточивался на Ближнем Востоке, сможет обеспечить справедливый мир для Украины до промежуточных выборов в Соединенных Штатах", - добавил полковник.

Он подчеркнул, что единственный человек, который может сейчас как можно быстрее добиться прекращения огня и мирного соглашения, - это Трамп. Поскольку у США есть для этого все необходимые рычаги влияния. Полковник пояснил:

"Я уверен, что тогда он посчитает, что его позиции для достижения успеха (на выборах этой осенью, - УНИАН) станут гораздо сильнее, чем если бы война в Украине все еще продолжалась".

Мирные переговоры: важные новости

Ранее о том, что позиция РФ на переговорах "не самая сильная", заявляла и представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел Кая Каллас. На фоне этого она призвала усилить давление на Москву, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

В то же время в Москве ранее заявляли, что переговоры о завершении войны в Украине на данный момент приостановлены. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль "рассчитывает на их возобновление" и отметил, что РФ надеется на продолжение миротворческих усилий со стороны США.

Вас также могут заинтересовать новости: