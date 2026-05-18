В войне начался новый этап: комбриг прокомментировал атаку на Московскую область

Отныне российские центры принятия решений находятся в зоне поражения украинских дронов.

В войне России против Украины начался новый этап – отныне вражеские центры принятия решений находятся в зоне поражения украинских дронов.

Об этом заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко и добавил, что это лишь первая серия, и дальше будет.

Он отметил, что в ночь на 17 мая украинские дроны прицельно поразили законные военные цели в Московском регионе. В результате удара загорелся московский технопарк "Элма" – предприятие, специализирующееся на производстве электронной техники, контрольно-измерительных приборов и оптики.

"Черный зловонный дым накрывает территорию вокруг Солнечногорской наливной станции – объекта, который использовался для хранения, перекачки и отгрузки бензина и дизельного топлива. Подгорает московский нефтеперерабатывающий завод. Дымит аэропорт Шереметьево…", – перечислил военный другие пораженные цели.

Федоренко сравнил, что украинские дроны уже нанесли мощные удары по Туапсе, но там население составляет 60 тыс., в отличие от московской агломерации, где проживают 17 млн человек.

"Стоит учесть масштаб: население Туапсе – около 60 тыс., тогда как московская агломерация насчитывает более 17 млн. Итак, ночная лекция наших дронаров на тему "война – это плохо" сегодня имела значительно более широкую аудиторию. Кстати, о московской аудитории. Это специфический контингент, с которым еще предстоит много работать", – подчеркнул Федоренко.

Он отметил, что хотя рейтинги российского диктатора Владимира Путина в последнее время падают по всей стране, но в Москве эта динамика была не столь выраженной. По его словам, то же самое можно сказать и о поддержке "специальной военной операции". "Жители московской агломерации меньше стремятся к миру, чем, скажем, жители того же Туапсе. Причина очевидна: еще вчера москвичи считали себя в безопасности. Теперь – нет", – пояснил Федоренко.

Он заметил, что отныне они уже не смогут чувствовать себя спокойно:

"Moscow отныне never sleeps. Это не просто констатация – это анонс нашей дальнейшей "просветительской работы" на болотах".

При этом Федоренко пообещал, что другие регионы РФ также не останутся без внимания.

"Работы впереди много: список законных военных целей очень длинный. Так что продолжение следует", – анонсировал военный.

Ранее командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко говорил, что Путин не может сейчас завершить войну против Украины, в частности, политическим путем, потому что понимает, что за преступления его будет судить, в том числе следующий российский лидер.

