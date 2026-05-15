Так уже было: в США озвучили 'базовый' сценарий окончания войны в Украине

На Западе снова заговорили о "финляндизации" Украины.

Война в Украине завершится, скорей всего, по сценарию, похожему на условия мира между СССР и Финляндией по итогам Второй мировой войны. Такой прогноз составили аналитики крупнейшего банка США JPMorgan Chase, пишет The Moscow Times.

Американцы прогнозируют, что исход войны решится за столом переговоров, поскольку ситуация на фронте все больше напоминает тупик без стратегически значимых прорывов. В JPMorgan ожидают некоего компромисса, в рамках которого Украина согласится на военный нейтралитет и ограничения своего военного потенциала. В Кремле это представят как свою победу, хотя полной капитуляции Украины, на которую изначально рассчитывали в Москве, не будет.

Этот сценарий американские аналитики прямо сравнивают с историческим опытом Финляндии, которая после войны с СССР потеряла 10% территории и возможность вступать в военные альянсы, но сохранила демократическую систему, рыночную экономику и торговые отношения с Западом. В случае с Украиной это будет означать постепенную интеграцию в Евросоюз, но вот путь в НАТО, если и будет открыт, то в очень отдаленной порспективе.

Как отмечает The Moscow Times, еще год назад аналитики JPMorgan прогнозировали для Украины "грузинский сценарий", т.е. постепенное возвращение страны в орбиту Кремля после окончания войны. Теперь в банке считают, что именно "финский сценарий" является базовым (вероятность 50%), тогда как "грузинский" отошел на второй план (вероятность 30%).

Кроме того, аналитики JPMorgan допускают "израильский сценарий" бесконечного противостояния с периодическими эскалациями (10%), а также модели "Южной Кореи" (вечное "перемирие" с постоянным ожиданием возобновления боев - вероятность 5%) и "Беларуси" (превращение в сателлита России – 5%).

Как писал УНИАН, после продолжительного периода российского продвижения ситуация на фронте стала меняться в пользу Украины. По данным ISW, в апреле украинские силы освободили больше территорий, чем Россия смогла захватить впервые со времени операции в Курской области в 2024 году. Украинские военные говорят об истощении российских подразделений и смене настроений на передовой. Аналитики отмечают, что это подрывает ключевой нарратив Кремля о неизбежности российской победы и бесперспективности поддержки Украины Западом.

Одной из главных причин перемен называют преимущество Украины в сфере беспилотников. Украинские силы активно атакуют российскую логистику, составы, командные пункты и системы ПВО, из-за чего передвижение на фронте стало значительно более опасным для обеих сторон.

