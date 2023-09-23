Правозащитник Александр Лысак заявляет о злоупотреблениях следователей и судей и представил решение ЕСПЧ.

Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского видят в действиях детектива Бюро экономической безопасности (БЭБ) и прокурора признаки умышленного злоупотребления предоставленным им процессуальным правом разрешения на свидание подозреваемого с его женой.

Это является грубым нарушением гарантированных Конституцией и другим законодательством Украины прав и свобод человека и гражданина, заявил адвокат бизнесмена Александр Лысак, пишет Telegraf.com.ua.

По словам правозащитника, еще 6 сентября защита Коломойского обратилась к детективу БЭБ и в Офис генпрокурора с ходатайством о предоставлении жене Коломойского — Ирине — разрешения на свидание с мужем в Киеве. Однако 8 сентября без уведомления стороны защиты детектив отказал в удовлетворении этого ходатайства, а решение об отказе не предоставили.

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Защита впоследствии наконец постановление об отказе получила, но в документе детектив написал, что "Уголовным процессуальным законодательством не предусмотрено исключительное право подозреваемого на свидание с членами семьи, в том числе и с женой". А также якобы содержит риски неправомерного влияния на свидетелей, потери доказательств и тому подобное.

"Каким образом и на каких свидетелей может осуществлять неправомерное влияние жена подозреваемого детектив в принятом решении не отмечает. Также не отмечается о цели и возможности такого влияния со стороны жены. Кроме того, как отмечает сам детектив, в рамках уголовного производства уже были допрошены свидетели, известны их фамилии и адреса проживания, и они ни разу не отмечали о каком-либо влиянии на них со стороны третьих лиц. Более того какая логическая причинно-следственная связь существует между свиданием с членом семьи и влиянием на свидетелей, данные о которых уже известны и без таких свиданий?!",- возмущается правозащитник.

Лысак указал, что правоохранители не верно понимают нормы законодательства, поскольку, по версии силовиков, нормативная база закрепляет якобы только право подозреваемого на свидание с членами семьи, а не обязанность для органа досудебного расследования предоставлять разрешение на такие свидания.

"В соответствии с ч. 1 ст. 12 ЗУ "О предварительном заключении" свидание с родственниками или другими лицами может предоставлять взятым под стражу администрация места предварительного заключения только с письменного разрешения следователя или суда, осуществляющих уголовное производство, не менее трех раз в месяц. Продолжительность свиданий устанавливается от одного до четырех часов", — аргументирует адвокат.

По его словам, защита Коломойского уже дважды оспаривала решение детектива БЭБ в Печерском райсуде. Первую жалобу подали еще 13 сентября, "и по состоянию на сегодняшний день она до сих пор не рассмотрена, решение по жалобе не принято".

19 сентября защита бизнесмена повторно обратилась в Печерский райсуд.

"По состоянию на сегодняшний день ее тоже не рассмотрели, решение по жалобе не принято. Кроме того, сторона защиты неоднократно обращалась к следственному судье Шевченковского райсуда, чтобы предоставить подозреваемому разрешение на свидание с женой. И также никакой информации о дате и времени рассмотрения ходатайств стороне защиты не поступило", — рассказал Александр Лысак.

Он добавил, если нужно отказать в удовлетворении жалобы подозреваемого то, как правило, это работники суда делают за день, а если вопрос касается рассмотрения жалобы на правоохранителей, то в течение 10 дней судьи даже не назначают дату заседания, затягивая процесс.

Лысак напомнил, что специфика проблем украинского законодательства в части злоупотребления следователем своим правом неоднократно поднималась на международном уровне.

"Дело Шалимов против Украины было первым, в котором Суд установил плохое качество украинского законодательства, регулирующего свидание взятого под стражу лица со своими родственниками... в дальнейшем, в делах Фельдман против Украины и Титаренко против Украины Суд повторил свои выводы, сделанные им в деле Шалимова. Итак, по мнению ЕСПЧ проблема в том, что украинская правовая система хотя и предоставляла лицу, которое является предварительно заключенным, право на свидание с родственниками, но "не предусматривала никакой процедуры проверки того, добросовестно ли действует судья или следователь, запрещая такое свидание", — пояснил правозащитник.

Защита бизнесмена таким образом возмущается, ведь жена Коломойского не является ни фигурантом дела, ни свидетелем, общение с которым ограничено по постановлению следственного судьи. Кроме того Ирина Коломойская не имеет никакого отношения к обстоятельствам якобы совершенного уголовного правонарушения.

"Поэтому оснований утверждать о ее возможном влиянии на свидетелей нет, и быть не может", — подытожил Лысак.

Дело Коломойского

2 сентября Коломойскому вручили подозрение в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем, и арестовали на два месяца с правом внесения залога, а 15 сентября - новое подозрение по делу о завладении 5,8 млрд грн.

20 сентября 2023 защитники Коломойского просили отменить увеличение ему залога до 3,9 млрд грн. Такое решение 15 сентября принял Шевченковский суд Киева. 20 сентября, Апелляционный суд должен был рассмотреть ходатайство о его отмене, однако документы из Шевченковского суда так и не поступили. Поэтому заседание перенесли на две недели – апелляцию рассмотрят 6 октября.

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