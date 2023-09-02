Размер залога составляет более 509 миллионов гривен.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

Речь идет о содержании под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в более 509 миллионов гривен. Судья постановил арестовать бизнесмена в зале суда.

Отмечается, что в случае внесения залога, на Коломойского возложат ряд обязанностей:

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прибывать по вызову суда;

не отлучаться из населенного пункта, где он проживает, без разрешения следователя;

сообщать следователю об изменении места жительства;

сдать все паспорта.

Также запрещено общаться со свидетелями и другими подозреваемыми.

Обыски у Коломойского и вручение подозрения

Как ранее сообщал УНИАН, в феврале этого года СБУ и БЭБ провели обыск дома у Игоря Коломойского. Тогда указывалось, что расследование касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является бизнесмен.

Сегодня утром стало известно, что СБУ вручила подозрение Игорю Коломойскому по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (Мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

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