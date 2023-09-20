Защитники бизнесмена Игоря Коломойского просят отменить увеличение ему залога до 3,9 миллиарда гривень. Такое решение 15 сентября принял Шевченковский суд Киева. Сегодня, 20 сентября, Апелляционный суд должен был рассмотреть ходатайство о его отмене, однако документы из Шевченковского суда так и не поступили. Поэтому заседание перенесли на две недели – апелляцию рассмотрят 6 октября.
Защитники же Игоря Коломойского убеждены - решение об увеличении залога вынесли с многочисленными нарушениями.
Более того, адвокаты с возмущением отмечают, что судью на рассмотрение дела автоматическая система распределения назначила на 20 с лишним минут раньше, чем прокуроры вручили Игорю Коломойскому и его адвокатам ходатайство об изменении размера залога. А по закону – назначать судью можно только после этого, с документальными подтверждениями.
По мнению адвокатов, это является прямым нарушением одной из статей Уголовного кодекса.
Кроме того, защитники бизнесмена рассказали, что само разбирательство в Шевченковском суде происходило в нерабочее время, им не дали достаточного времени на ознакомление с материалами. А увеличение залога - не было должным образом мотивировано.
"Само ходатайство подано с нарушениями. Сегодня только утром получили полный текст постановления - судья не сослался ни на одно доказательство. А единственным аргументом было утверждение прокурора, что в НАБУ существует дело против Коломойского. Поэтому будем решать в судебных заседаниях, будем доказывать невиновность клиента", - заявил адвокат Игоря Коломойского Олег Пушкарь.
Напомним, 2 сентября Коломойскому вручили подозрение в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем, и арестовали на два месяца с правом внесения залога, а 15 сентября - новое подозрение по делу о завладении 5,8 млрд грн.