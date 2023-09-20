Судью на рассмотрение дела автоматическая система распределения назначила раньше, чем прокуроры вручили Игорю Коломойскому и его адвокатам ходатайство об изменении размера залога.

Защитники бизнесмена Игоря Коломойского просят отменить увеличение ему залога до 3,9 миллиарда гривень. Такое решение 15 сентября принял Шевченковский суд Киева. Сегодня, 20 сентября, Апелляционный суд должен был рассмотреть ходатайство о его отмене, однако документы из Шевченковского суда так и не поступили. Поэтому заседание перенесли на две недели – апелляцию рассмотрят 6 октября.

Защитники же Игоря Коломойского убеждены - решение об увеличении залога вынесли с многочисленными нарушениями.

Более того, адвокаты с возмущением отмечают, что судью на рассмотрение дела автоматическая система распределения назначила на 20 с лишним минут раньше, чем прокуроры вручили Игорю Коломойскому и его адвокатам ходатайство об изменении размера залога. А по закону – назначать судью можно только после этого, с документальными подтверждениями.

По мнению адвокатов, это является прямым нарушением одной из статей Уголовного кодекса.

Кроме того, защитники бизнесмена рассказали, что само разбирательство в Шевченковском суде происходило в нерабочее время, им не дали достаточного времени на ознакомление с материалами. А увеличение залога - не было должным образом мотивировано.

"Само ходатайство подано с нарушениями. Сегодня только утром получили полный текст постановления - судья не сослался ни на одно доказательство. А единственным аргументом было утверждение прокурора, что в НАБУ существует дело против Коломойского. Поэтому будем решать в судебных заседаниях, будем доказывать невиновность клиента", - заявил адвокат Игоря Коломойского Олег Пушкарь.

Напомним, 2 сентября Коломойскому вручили подозрение в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем, и арестовали на два месяца с правом внесения залога, а 15 сентября - новое подозрение по делу о завладении 5,8 млрд грн.