Служба безопасности Украины вручила подозрение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Как отмечается, подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
В СБУ отметили, что продолжается досудебное расследование при процессуальном руководстве офиса генерального прокурора.
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Предыдущие обыски у Коломойского
В феврале 2023 года СБУ и БЭБ провели обыск дома у украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Тогда сообщалось, что расследование касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является Коломойский.