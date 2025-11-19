За трибуной собралась фракция "Европейская солидарность".

Трибуна Верховной Рады Украины 19 ноября снова заблокирована фракцией "Европейская солидарность". Оппозиция требует отставки всего правительства.

Как сообщал УНИАН, в среду парламент Украины должен рассмотреть отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, которые связаны с коррупционным скандалом вокруг АО "Энергоатом".

Блокирование трибуны фракция "ЕС" начала накануне, в связи с чем заседание 18 ноября было прервано и вопрос остался не рассмотренным. 19 ноября блокирование продолжается, поэтому депутаты выступают с мест. Ни вчера, ни сегодня Галущенко и Грищук в парламент не появились.

Коррупционный скандал в энергетике

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе НАБУ и САП обнародовали аудиозаписи разговоров участников схемы масштабного хищения средств в АО "Энергоатом". На них, вероятно, есть и записи разговоров бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко. Там говорится о коррупции в энергетической отрасли.

12 ноября решением правительства Галущенко был отстранен от должности. Президент Владимир Зеленский анонсировал очистку и перезагрузку управления АО НАЭК "Энергоатом" и санкции против двух людей, которые фигурируют в антикоррупционном деле НАБУ. В видеообращении он отметил, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях.

