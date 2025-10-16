При этом пока не понятно, что именно "исчезло", были ли это личные вещи Труханова или собственность городского совета.

Из кабинета Геннадия Труханова, который лишен гражданства Украины и до вчерашнего дня был мэром Одессы, исчезло определенное имущество, в частности, ковры и диваны. Об этом сегодня, 16 октября, заявил журналистам глава Одесской ОГА Олег Кипер во время совместного брифинга с главой Одесской городской военной администрации Сергеем Лысаком и секретарем Одесского городского совета Игорем Ковалем.

Брифинг состоялся после официального представления Лысака в городском совете Одессы, на котором присутствовали местные депутаты, чиновники и тому подобное. В частности, на вопрос, будет ли его кабинет именно в этом здании, он ответил утвердительно и сказал, что приглашает туда. Однако Кипер, сказал, что из него исчезло определенное имущество.

"В кабинет не спешит приглашать... Потому что я был удивлен, что вывезли диваны, вывезли ковры. Пусть Сергей, хоть повесит что-то, потому что такое ощущение, что забрали все оттуда", - сказал Кипер.

При этом пока не понятно, что именно "исчезло", были ли это личные вещи Труханова, или собственность городского совета.

Также Лысак рассказал, что главной задачей для него является безопасность города, где будет создан Совет обороны для того, чтобы жителям "по возможности спалось лучше". Также в приоритетах - подготовка к зимнему сезону, составляющая безопасности больниц, объектов инфраструктуры и т. д. Лысак сказал:

"Например, я не знаю, в каком состоянии сейчас находятся наши укрытия. Это один из вопросов, который также буду поднимать уже с понедельника. Я не знаю, что с составляющей безопасности наших больниц и учебных заведений, с их альтернативными системами питания".

По его словам, он ожидает эффективного взаимодействия с местными депутатами, и уточнил, что он родился в Одессе и учился в этом в городе.

В свою очередь, Коваль отметил, что Одесский городской совет продолжает работать и "разгонять" его никто не собирается.

В мэрии города отметили, что, согласно Указу Президента Украины №789/2025 в Одессе создана городская военная администрация, ее начальником назначен Лысак, и сегодня состоялось его представление главы ОВМА, депутатскому корпусу и исполнительным органам Одесского городского совета.

Ситуация с Трухановым

Как писал УНИАН, на днях мэра Одессы Геннадия Труханова лишили гражданства Украины из-за того, что, по данным СБУ, он имеет гражданство России и российские паспорта. Согласно расследованию, Труханов является владельцем действующего загранпаспорта РФ, копии которого есть у украинской спецслужбы.

Труханов это опровергает, и утверждает, что никогда не имел гражданства РФ, фото документов, которые тиражируются, называет подделкой. По его словам, решение о лишении гражданства он будет обжаловать в суде.

16 октября стало известно, что в Одессе вместо Труханова назначен временный мэр - обязанности городского головы будет исполнять секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль. Решение принято на основании ч. 2 ст. 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине".

