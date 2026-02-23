Зеленский об отступлении из Донбасса: это расколет Украину, а Путин не остановится

Путин восстановится через пару лет и снова начнет войну.

Украина не может вывести свои войска из Донбасса, ведь это приведет к расколу украинского общества, а российский лидер Владимир Путин все равно на этом не остановится. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью BBC.

"Я смотрю на это по-другому. Я не рассматриваю это просто как землю. Я вижу в этом предательство – ослабление наших позиций, бросание на произвол судьбы сотен тысяч наших людей, которые там живут. Вот как я это вижу. И я уверен, что это расколет наше общество", - объяснил он.

На вопрос, удовлетворит ли это Путина, Зеленский отметил: ему нужна пауза, но когда он восстановится, то снова начнет войну.

"Это, вероятно, удовлетворило бы его на некоторое время... ему нужна пауза... но как только он восстановится, наши европейские партнеры говорят, что это может занять от трех до пяти лет. По моему мнению, он может восстановиться не более чем за пару лет. Куда он пойдет дальше? Мы не знаем, но то, что он захочет продолжать войну, – это факт", – подчеркнул он.

Донбасс в мирных переговорах

Во время последнего раунда переговоров в Женеве 17–18 февраля Киев и Москва обсуждали идею совместной российско-украинской гражданской администрации для управления демилитаризованной зоной на Донбассе. Предложение предусматривает вывод как российских, так и украинских войск из Донбасса. Это предложение выдвинули американские чиновники, однако Украина отвергла такой вариант.

Также ранее Зеленский заявил, что и американцы, и россияне говорят: если Киев хочет, чтобы война закончилась завтра, то ВСУ должны вывести войска из Донбасса.

В то же время СМИ пишут, что Украина может пойти на территориальные уступки в рамках возможного мирного урегулирования в обмен на перспективу ускоренного вступления в Евросоюз в ближайшие годы.

