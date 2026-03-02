Когда начнется 'зеленка': военный рассказал, что будет в Покровске весной

Якименко предположил, что когда начнется так называемая "зеленка", россияне начнут наращивать наступление.

В Покровске еще находится часть Сил обороны. Об этом сказал начальник штаба Дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Игорь Яременко в эфире Киев24

"Мы прекрасно понимаем, что уходя с любой позиции, враг только будет наращивать на данном участке свои силы и пытаться как можно больше территории фиксировать. Поэтому Силы обороны держат оборону. Ситуация довольно сложная, потому что мы прекрасно понимаем, что авиаударами, артиллерией и дронами враг максимально пытается сравнять с землей весь город, чтобы не осталось никаких попыток и позиций для обороны", - рассказал о ситуации в городе военный.

Якименко предположил, что с наступлением весны, когда начнется так называемая "зеленка", россияне начнут наращивать как раз способность выдвижения бронегрупп.

Видео дня

Ситуация в Покровске

26 февраля аналитики Института по изучению войны сообщили о вероятном захвате россиянами Покровска. Но, как отметили аналитики, это не принесло оккупантам ожидаемого триумфа, поскольку Покровск перестал быть "ключом к Донбассу" еще летом.

Ранее аналитики сообщали о критической ситуации вокруг Мирнограда, поскольку оккупационные войска завершают захват города. В частности, им удалось прорваться в центральные районы и к ключевым индустриальным объектам.

Вас также могут заинтересовать новости: