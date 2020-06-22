Целая треть украинцев все еще жалеет о распаде СССР - опрос

Социологи отмечают, что в России ситуация почти зеркально противоположная - 65% россиян жалеют о распаде СССР, не жалеют - 26%.

Треть опрошенных украинцев жалеет о распаде СССР.

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Такие данные социологического опроса, проведенного с 24 по 31 мая, обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

Так, половина украинцев (50%) не жалеет о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет. Если на западе Украины подавляющее большинство населения не жалеет (69% против 15%), то в центре соотношение - 51% к 32%. На юге, востоке и Донбассе преобладают те, кто жалеет о распаде СССР: 41,5-49% в зависимости от региона против 35-39% тех, кто имеет противоположное мнение.

В пресс-релизе КМИС для сравнительного анализа также включены результаты опроса в феврале 2020 года российской негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр». Так, в России ситуация почти зеркально противоположная: 65% россиян жалеют о распаде СССР, не жалеют - 26%.

По данным опроса КМИС, среди электората кандидата на пост президента Украины Юрия Бойко 81,5% опрошенных сожалеют против 10%, которые не жалеют. Меньше жалеют по СССР избиратели Петра Порошенко (4% жалеют против 88%, которые не жалеют).

Среди избирателей Владимира Зеленского 53% не жалеют против 29%, которые жалеют. При этом в КМИС отмечают, что избиратели Зеленского имеют взгляды, близкие к взглядам населения Украины в целом.

Обычно не жалеют о распаде СССР также избиратели Игоря Смешко и Анатолия Гриценко.

В случае избирателей Юлии Тимошенко и Олега Ляшко примерно одинаковое количество тех, кто жалеет и не жалеет о распаде СССР.

По данным опроса, среди молодежи (в возрасте до 30 лет) 14% жалеют о распаде СССР, но среди лиц в возрасте 70 лет и старше - 50%.

Кроме того, среди тех, кто своей этнической принадлежностью называет «украинец», 30,5% жалеют против 67% среди тех, кто называет себя «русский».

В КМИС отмечают, что заметно больше людей на юге, востоке и Донбассе идентифицируют себя как «русский», поэтому в основном разница объясняется регионом, а не только, собственно, этнической принадлежностью.

«Впрочем, связь с именно этнической принадлежностью сохраняется: если брать отдельно юг, восток и Донбасс, то среди «украинцев» региона 43,5% жалеют о распаде, среди «русских» - 71,5%», - отмечают социологи.

Среди тех, кто преимущественно общается на украинском языке, 26% жалеют, среди тех, кто на русском языке - 44%. В этом случае в значительной мере разница объясняется именно регионом, а не, собственно, языком. Так, среди украиноязычных жителей юга, востока и Донбасса 48% жалеют о распаде, среди русскоязычных жителей - также 48%. На западе и в центре суммарно 21% украиноязычных и 36% русскоязычных жалеют о распаде СССР.

Среди самых бедных граждан 56% жалеют о распаде СССР, среди самых богатых - 17%.

«В основном опосредованно влияет возраст, поскольку среди бедных граждан больше людей старшего возраста. Впрочем, при учете возраста все равно сохраняется независимая тенденция, чем богаче граждане, тем меньше они сожалеют о распаде Советского Союза», - заключают в КМИС.

Среди лиц с высшим образованием 23% жалеют, среди лиц с низшим образованием - 37-42%. Также, по мнению социологов, в этом случае опосредованную роль играет возраст (чем моложе респонденты, тем выше уровень образования среди них), но даже при его учете сохраняется тенденция, что люди с высшим образованием меньше сожалеют о распаде СССР.

35% респондентов считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда (а в 2013 году таких было 48%); о большем вреде сейчас говорят 28% респондентов (а в 2013 году таких было 18%).

*** Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% - для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1, 4% - для показателей, близких к 10%.

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