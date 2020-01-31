Горбачев прокомментировал слова Зеленского о роли СССР в начале Второй мировой войны
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны - странное.
Так прокомментировал слова Зеленского бывший президент СССР Михаил Горбачев, пишут "РИА Новости".
"Для меня это крайне странное высказывание, просто поразительное. Чьим интересам оно служит? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом", - заявил Горбачев.
Он также сказал, что России "есть чем ответить".
"И накануне 75-летия победы во Второй мировой войне лучшим ответом будет воздать должное тем, кто вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы. У нас есть что сказать", - считает бывший глава СССР.
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Как сообщал УНИАН, 27 января Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Освенциме заявил, что "Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста".
Зеленский добавил, что «сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездействие». По словам президента Украины, только сплоченность международного сообщества может дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий.