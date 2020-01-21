Три четверти населения считают себя прежде всего гражданами Украины - опрос

Вместе с тем социологическое исследование показало, что 7% жителей восточного региона Украины считают себя прежде всего гражданами бывшего СССР.

75% населения считают себя прежде всего гражданами Украины, региональную идентификацию выбирают значительно меньше украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центра Разумкова, представленные во время пресс-конференции на тему: "101-я годовщина Соборности Украины: что больше всего объединяет и разъединяет украинцев".

В пресс-релизе по результатам исследования отмечается, что абсолютное большинство населения (75%) считают себя прежде всего гражданами Украины, региональную идентификацию (принадлежность к региону, области, городу или селу) в качестве основной выбирают значительно меньше - 16% граждан.

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"Причем общенациональная идентификация преобладает во всех регионах Украины: южном (84%), центральном (78%), западном (76%) и восточном (66%). Правда, в восточном регионе 7% считают себя прежде всего гражданами бывшего СССР", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что общенациональная идентификация существенно возросла после 2013 года (декабрь 2013 года - 54%, декабрь 2014 года - 73%).

Общенациональное исследование было проведено Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Для сравнения приводятся данные опросов, проведенных в разные годы Фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии.

Как сообщал УНИАН, почти 70% украинцев считают, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен оставаться единственным государственным.