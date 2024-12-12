Дипломаты обещают продолжить поддерживать Украину в ее праве на самооборону от российской агрессии.

Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Соединенного Королевства, а также Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности отмечают, что усилят военную, экономическую и финансовую помощь Украине.

Об этом говорится в Берлинской декларации по итогам министерских переговоров Германии, Испании, Италии, Польши, Соединенного Королевства, Франции, Евросоюза и Украины.

В частности, в Берлине европейские топ-дипломаты встретились сегодня с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой "в решающий момент в агрессивной войне России против Украины".

Видео дня

"Мы усилим военную, экономическую и финансовую помощь Украине, в том числе путем мобилизации дополнительного европейского финансирования", - отмечается в декларации.

Ведущие дипломаты подчеркнули, что "быстрое и коллективное предоставление 50-миллиардного кредита странами Группы Семи, в котором европейцы играют важную роль, поможет Украине покрыть насущные потребности, в том числе военные".

"Мы остаемся преданными поддержке восстановления и восстановления Украины в координации с международными партнерами", - сказано в декларации.

С этой целью в 2025 году в Италии пройдет Международная конференция по вопросам восстановления Украины.

Также главы МИД и высокая представительница ЕС считают, что цели всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины и устойчивой безопасности для Европы неразделимы.

"Украина должна победить", - подчеркивают они.

Дипломаты обещают продолжить поддерживать Украину в ее праве на самооборону от российской агрессии.

Кроме того, топ-дипломаты уверяют, что будут продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, и поддерживать Украину на ее пути к вступлению в Европейский Союз. Министры отмечают:

"Мы и в дальнейшем будем ограничивать наращивание военных возможностей России. Мы будем оказывать дополнительное давление на источники доходов Кремля, в частности от энергетики".

Вместе с тем, они подтверждают приверженность Формуле мира, предложенной Президентом Украины Владимиром Зеленским, как надежному пути к справедливому и устойчивому миру.

Топ-дипломаты уверяют, что переговоров о мире в Украине не может быть без участия украинцев и без европейцев на их стороне.

"Мы привержены предоставлению Украине прочных гарантий безопасности, включая надежное и долгосрочное предоставление военной и финансовой поддержки", - отметили дипломаты.

Помощь Украине - последние новости

Как известно, после выборов президента США будущий лидер этой страны Дональд Трамп может пересмотреть вовлеченность Америки к оказанию помощи Украине.

В частности, в интервью изданию Time избранный президент Трамп выступил против того, чтобы Украина наносила удары по территории РФ американским дальнобойным оружием. Также он раскритиковал Киев за запуски этих ракет, которые состоялись в ноябре.

Вас также могут заинтересовать новости: