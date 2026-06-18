Буданов: Мы должны осуществить самую масштабную экономическую трансформацию

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов убежден, что экономика послевоенной Украины должна стать самой открытой и конкурентоспособной в Европейском Союзе, а государство должно осуществить самую масштабную экономическую трансформацию на континенте за последние десятилетия.

Об этом он сообщил по итогам заседания Совета по вопросам поддержки предпринимательства на своей странице в Facebook.

"Наша задача – не просто восстановить, а осуществить самую масштабную экономическую трансформацию на континенте за последние десятилетия", – подчеркнул Буданов.

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По его словам, новая экономика Украины должна основываться на трех стратегических столпах. Первый – искоренение коррупции и обеспечение равных правил игры, что является ключевым условием для привлечения инвестиций. Второй – создание мощного промышленного ядра, которое обеспечит как обороноспособность государства, так и его восстановление. Третий – построение инновационной экономики, интегрированной в мировые рынки.

Отметим, что в ходе мероприятия был представлен проект стратегии "Экономика будущего", над которой работают Офис Президента, правительство, компания McKinsey, Всемирный банк, международные эксперты и представители украинского бизнеса. Как отметил Буданов, этот документ должен стать практическим аналогом плана Маршалла для Украины.

Он также сообщил, что часть проблемных вопросов, которые бизнес поднимал на предыдущем заседании два месяца назад, уже удалось решить. Работа по устранению других барьеров для эффективного развития украинской экономики также продолжается.

Напомним, в ходе недавней встречи с представителями бизнеса Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина должна думать не только о стабилизации собственной экономики, но и совместно формировать модель ее дальнейшего развития.

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