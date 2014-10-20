У Порошенко готовят проект послания к ВР с определением новой Стратегии нацбезопасности
Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о подготовке проекта внеочередного Послания Президента к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины в сфере национальной безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечается в сообщении, согласно распоряжению, руководство подготовкой документа возложено на Главу Администрации Президента Бориса Ложкина.
Будет создана рабочая группа в составе советника Президента - директора Национального института стратегических исследований Владимира Горбулина, заместителя Главы АПУ Игоря Гринева, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко, замглавы АПУ Дмитрия Шимкива.
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Президент поручил рабочей группе обеспечить сбор материалов к проекту Послания с определением новой Стратегии национальной безопасности Украины, их сведения и подготовку до 18 ноября 2014 года.
Порошенко также обязал Государственное управление делами обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой проекта документа, подчеркивается в сообщении.