У Порошенко готовят проект послания к ВР с определением новой Стратегии нацбезопасности

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, согласно распоряжению, руководство подготовкой документа возложено на Главу Администрации Президента Бориса Ложкина.

Будет создана рабочая группа в составе советника Президента - директора Национального института стратегических исследований Владимира Горбулина, заместителя Главы АПУ Игоря Гринева, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко, замглавы АПУ Дмитрия Шимкива.

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Президент поручил рабочей группе обеспечить сбор материалов к проекту Послания с определением новой Стратегии национальной безопасности Украины, их сведения и подготовку до 18 ноября 2014 года.

Порошенко также обязал Государственное управление делами обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой проекта документа, подчеркивается в сообщении.