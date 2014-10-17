Порошенко и Путин проводят встречу в присутствии европейских лидеров (фото)

В Милане начались переговоры в многостороннем формате при участии президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

"Начались переговоры в многостороннем формате. Борьба за мир на Донбассе продолжается", - написал он.

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На встрече Европу представляют канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Италии Маттео Ренци, а также президенты Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и Европейского Совета Герман ван Ромпей, а также будущий еврокомиссар по вопросам внешней политики ЕС Федерика Могерини.

Как сообщал УНИАН, в Милане 16-17 октября проходит саммит лидеров государств Европейского Союза и Азии (ASEM).