Порошенко и Путин проводят встречу в присутствии европейских лидеров (фото)

09:45, 17 октября 2014
Политика
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Переговоры начались в 9 часов утра по киевскому времени.

@STsegolko

В Милане начались переговоры в многостороннем формате при участии президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

"Начались переговоры в многостороннем формате. Борьба за мир на Донбассе продолжается", - написал он.

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На встрече Европу представляют канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Италии Маттео Ренци, а также президенты Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и Европейского Совета Герман ван Ромпей, а также будущий еврокомиссар по вопросам внешней политики ЕС Федерика Могерини.

Как сообщал УНИАН, в Милане 16-17 октября проходит саммит лидеров государств Европейского Союза и Азии (ASEM).

@STsegolko

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