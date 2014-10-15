Путин в Милане хочет обсудить с Порошенко последствия "карательной" операции

Об этом говориться в материалах пресс-службы российского президента к беседам Путина с зарубежными лидерами «на полях» саммита АСЕМ в Милане 16-17 октября 2014 г., которыми располагает УНИАН.

"Запланированы также отдельные мероприятия по украинской тематике, в частности, встреча с участием президента Украины Порошенко и ряда европейских лидеров. Предполагается, что на ней будет обсуждаться комплекс вопросов по урегулирования украинского кризиса. Среди возможных тем: причины и истоки конфликта, перспективы мирного процесса, дальнейшие шаги по урегулированию внутриукраинского конфликта, последствия карательной операции киевских властей на Донбассе. Ожидается также, что будут затронуты вопросы экономического взаимодействия России, Европы и Украины", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что 16 октября состоится встреча Путина с президентом Италии Джорджо Наполитано, 17 октября – с председателем Совета министров Маттео Ренци.

Кроме этого, согласно сообщению, Путин проведет переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и с федеральным канцлером Австрийской Республики Вернером Файманом.

Как сообщал УНИАН, 14 октября пресс-служба президента Украины сообщила, что Порошенко и Путин во время телефонного разговора согласовали повестку дня и формат встречи во время саммита АСЕМ, который состоится 16-17 октября в Милане, и подтвердили необходимость неукоснительного соблюдения договоренностей о прекращении огня и отводе войск.

Планируется, что в этом саммите должны принять участие 55 глав государств и правительств.

10 октября представитель Европейской комиссии Пиа Аренкильде Хансен заявила, что лидеры Европейского Союза не планируют встречаться с президентом России во время саммита Азия-Европа.

Напомним, отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в конце ноября 2013 года стала первопричиной возникновения самых массовых за всю историю государства протестов. В результате, в то время президент Виктор Янукович в феврале, после массового расстрела безоружных евромайдановцев на Майдане Незалежности в Киеве, сбежал в Россию.

РФ в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Сначала РФ поставляла тяжелое вооружение террористам в Луганской и Донецкой областях, а в августе – практически открыто ввела на Донбасс свои регулярные войска.

По данным ООН, с середины апреля по 6 октября на востоке Украины погибли по меньшей мере 3 тыс. 660 человек, около 9 тысяч были ранены. По официальнім данным, почти 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.