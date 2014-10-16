На Донетчине голосование пройдет в 8 из 21 округов - КИУ

В Донецкой области на предстоящих парламентских выборах в октябре голосование на всех избирательных участках может состояться лишь в 8 из 21 округов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Мариуполе 15 октября заявил председатель правления Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины, координатор совместной кампании наблюдения Донецкой облорганизации КИУ и Гражданской сети «ОПОРА» за парламентскими выборами Сергей Ткаченко.

По его словам, такие данные имеются по состоянию на среду, 15 октября. «Сейчас мы можем утверждать, что голосование на парламентских выборах в Донецкой области состоится на большинстве избирательных участков следующих округов: №46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59. Эти округа включают следующие города: Артемовск, Славянск, Краматорск, Константиновка, Красноармейск, Мариуполь, Курахово и другие. К сожалению, в некоторых из указанных округов откроются не все участки, но подавляющее большинство избирателей смогут проголосовать», - сказал Ткаченко.

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Он также сообщил, что в области есть 4 округа, в которых сохраняется неопределенная ситуация с проведением голосования: №45, 52, 53, 60. Территория этих округов контролируется, как украинской армией, так и незаконными вооруженными формированиями, поэтому проведение там выборов возможно лишь частично. При этом в 53-м округе голосование может состояться на незначительном количестве участков.

По информации эксперта, в других округах региона голосование провести невозможно.

«Выборы в Донецкой области нереально провести в следующих 9 округах: №41, 42, 43, 44, 51, 54, 55, 56, 61. В границах этих округов находятся такие города: Донецк, Горловка, Макеевка, Шахтерск, Старобешево и другие. Кроме того, значительная часть территории 53-го округа, в том числе города Енакиево и Торез, также контролируется боевиками», - сообщил Ткаченко.