Полторак считает требования срочников Нацгвардии "абсолютно незаконными" (онлайн-видеотрансляция)

Об этом он заявил в прямом эфире видеотрансляции с места событий, отвечая на вопрос журналиста.

"Они (требования - ред.) являются абсолютно незаконными", - сказал он. Также, по его мнению, те, кто пришли под АП, поддались на "провокации определенных политических сил" и "сами того не понимая, играют на руку Путину".

Также, по словам Полторака, положения о сроках прохождения военной службы четко прописаны в украинских законах.

Читайте такжеНацгвардейцам под АП предложили пойти в краткосрочные отпускаНапомним, под стенами Администрации президента проходит митинг срочников Нацгвардии с требованием демобилизации. По словам гвардейцев, многие из них уже отслужили год или полтора.

Ранее СМИ сообщали, что бойцы также требуют денежных выплат и обеспечения теплой одеждой, однако сами бойцы опровергли эту информацию. По их словам, демобилизация является единственным требованием.