Наливайченко рассказал, что нужно для завершения расследования катастрофы Боинга

Об этом он сказал в интервью одному из телеканалов.

«Нужно завершить расследование катастрофы малайзийского Боинга. Нам все понятно, но украинским следователям вместе с нидерландской стороной и другими участниками международного расследования необходимо прибыть на место и найти обломки конкретной ракеты и опросить свидетелей.

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И тогда Украина до конца выполнит свои обязательства и будет доказано, кто понесет ответственность и возмещение родственникам погибших - те российские военные, которые применили ракетный комплекс «Бук-М», завезя его из России на территорию Украины», - сказал глава СБУ.