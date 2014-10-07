Наливайченко рассказал, что нужно для завершения расследования катастрофы Боинга
22:20, 07 октября 2014Политика
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Председатель СБУ Валентин Наливайченко утверждает, что для завершения расследования катастрофы малайзийского самолета необходимо осмотреть место падения самолета, чтобы найти обломки «Бука» и опросить свидетелей.
REUTERS
Об этом он сказал в интервью одному из телеканалов.
«Нужно завершить расследование катастрофы малайзийского Боинга. Нам все понятно, но украинским следователям вместе с нидерландской стороной и другими участниками международного расследования необходимо прибыть на место и найти обломки конкретной ракеты и опросить свидетелей.
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И тогда Украина до конца выполнит свои обязательства и будет доказано, кто понесет ответственность и возмещение родственникам погибших - те российские военные, которые применили ракетный комплекс «Бук-М», завезя его из России на территорию Украины», - сказал глава СБУ.
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