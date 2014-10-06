Украина еще не получала иск от семей жертв "Боинга" - вице-премьер

Об этом в эфире ТСН.Тиждень сказал вице-премьер-министр и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Владимир Гройсман.

Вице-премьер отметил, что согласно международным соглашениям, Украина передала расследование трагедии Нидерландам, но эксперты до сих пор не могут провести исследование территории, где упал самолет.

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"Мы всячески способствуем расследованию, но есть один вопрос, который остается открытым - террористы до сегодняшнего дня не допустили экспертов полномасштабно провести расследование на территории, где находятся обломки сбитого самолета. Поэтому для нас вопрос номер один - открытое публичное расследование трагедии, чтобы все знали, кто виноват в этом ужасном преступлении", - сказал Владимир Гройсман.