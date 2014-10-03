Порошенко: Крым будет возвращен, а Донбасс - отстроен

Как передает корреспондент УНИАН, об он это заявил во время представления своей программы “стратегия 2020” во Львове.

Он подчеркнул, что уже сейчас делаются первые шаги по возвращению Крыма. В частности, президент напомнил, что в проходную часть списка “Блока Петра Порошенко” включены лидеры крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров. Также он отметил, что “нет ни одной международной конференции, где я бы не ставил вопрос Крыма и освобождения его от агрессора”.

“Победить в борьбе за Донецк, Луганск и Крым можно, когда победим сознание жителей. Отрезвление в Крыму проходит медленно, но я убежден, что Крым будет за нами”, - подчеркнул президент Украины.

Порошенко также выразил убеждение, что после освобождения будет восстановлен и построен новый Донбасс.

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“Задача по Донбассу нелегкая. Уничтожено 50% инфраструктуры. Но мои поездки по миру дают мне уверенность, что донорский багаж даст нам возможность после освобождения не только восстановить, но и построить новый Донбасс”, - заявил Порошенко.