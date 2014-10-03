Порошенко: Крым будет возвращен, а Донбасс - отстроен
Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Крым будет возвращен Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об он это заявил во время представления своей программы “стратегия 2020” во Львове.
Он подчеркнул, что уже сейчас делаются первые шаги по возвращению Крыма. В частности, президент напомнил, что в проходную часть списка “Блока Петра Порошенко” включены лидеры крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров. Также он отметил, что “нет ни одной международной конференции, где я бы не ставил вопрос Крыма и освобождения его от агрессора”.
“Победить в борьбе за Донецк, Луганск и Крым можно, когда победим сознание жителей. Отрезвление в Крыму проходит медленно, но я убежден, что Крым будет за нами”, - подчеркнул президент Украины.
Порошенко также выразил убеждение, что после освобождения будет восстановлен и построен новый Донбасс.
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“Задача по Донбассу нелегкая. Уничтожено 50% инфраструктуры. Но мои поездки по миру дают мне уверенность, что донорский багаж даст нам возможность после освобождения не только восстановить, но и построить новый Донбасс”, - заявил Порошенко.