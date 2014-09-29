АП представила общественности президентскую "Стратегию реформ-2020"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, в презентации и обсуждении стратегии в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" приняли участие представители общественных организаций, политических партий, общественные деятели, эксперты и научные работники, представители бизнес-ассоциаций и СМИ.

"Главным в осуществлении этих реформ являются ценности, которые объединили нас в нашем стремлении жить по европейским стандартам и были засвидетельствованы перед всем миром во время Революции достоинства", - отметил Шимкив.

По его словам, целью реформ определено достижение европейских стандартов жизни и достойного места Украине в мире. "Стратегия-2020" включает в себя более 60 реформ. Первоочередными из них станут обновление власти и антикоррупционная реформа, судебная реформа, децентрализация и реформа государственного управления, дерегулирование и развитие предпринимательства, реформы правоохранительной системы, системы национальной безопасности и обороны, здравоохранения и налоговая реформа. Также определены две первоочередных государственных программы – энергонезависимости и популяризации Украины в мире.

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Среди ключевых показателей, которые планируется достичь к 2020 году, - повысить с 8508 долларов до 16000 долларов долю ВВП на душу населения, подняться со 112 места к первой "двадцатке" в рейтинге легкости ведения бизнеса, привлечь 40 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, довести военные расходы с нынешних 1,02% до 5% ВВП, повысить среднюю продолжительность жизни на 3 года, отметил Шимкив.

По его словам, результатом внедрения реформ должно стать формирование нового общественного договора между властью, гражданским обществом и бизнесом, в котором каждая из составляющих должна не только переосмыслить свои функции, но и начать взаимодействовать по новым правилам. По этим правилам власть служит обществу, функционирует просто, прозрачно и привлекательно, гражданское общество активно контролирует действия власти и добросовестно служит общественному благу, бизнес функционирует по-новому – честно платит налоги и поддерживает общество, отметил Шимкив.

"В отличие от многочисленных попыток внедрения реформ в Украине, инициатива президента Украины "Стратегия-2020" является адаптивной, не сужается исключительно как временный политический проект, основана на широком привлечении общественности и ориентирована на постоянство власти с созданием механизма широкой дискуссионной площадки, которая с учетом обратной связи способна быть гибкой и релевантной вызовам времени и стать реальным инструментом трансформации общества", - сказал Шимкив.

Заместитель главы АП подчеркнул, что лишь "управление тем, что можно измерять", можно считать эффективным. Он добавил, что "Стратегия-2020" предусматривает механизм постоянного мониторинга эффективности.