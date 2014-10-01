Сельские головы из всех регионов требуют от правительства конкретных реформ для села

Такое заявление они сделали сегодня, 1 октября, во время всеукраинского собрания сельских и поселковых председателей, которые состоялись в с. Омельник Полтавской области.

Инициатором собрания выступила политическая партия «Всеукраинское аграрное объединение «ЗАСТУП», которая вместе с сельскими головами разработала совместную программу действий.

«Нужно, чтобы украинское село стало привлекательным и для молодежи, и для инвесторов. Необходимо, чтобы агробизнес в сельской местности поддерживало государство. Чтобы законы работали на аграриев, а не они пробивали непреодолимую стену бюрократии, сговоров монополистов и бездействия органов, контролирующих рынок», - отметила один из лидеров партии «ЗАСТУП», Омельницкий сельский голова Александра Шереметьева.

Читайте такжеУкраина может собрать рекордный урожай зерна за годы независимостиПо ее словам, долгие годы в Украине не было ни одной политической силы, которая бы стояла на защите крестьян и сельхозпроизводителей. Как следствие, сегодня уровень жизни в селах на порядок ниже, чем в городах. Не хватает качественной медицины, образования, нет работы. Сельские головы не могут решить эти проблемы, ведь села являются дотационными и не имеют достаточно денег.

Один из лидеров «ЗАСТУПа» Владимир Хоменко подчеркнул, что первым шагом на пути масштабных реформ должно стать расширение полномочий общин и финансовая децентрализация.

«Мы прекрасно понимаем, что если средства из госбюджета поступают в виде субвенций, компенсаций, дотаций - это абсолютно неправильная схема. Значительно лучше было бы, если бы вы сами решали, на какие нужды пойдут деньги из местного бюджета. Потому что если вы решите направить средства на инфраструктуру, то крестьянин увидит, что деньги не украли. Но если это решение будет принято в постановлении Верховной Рады, то эти средства могут вообще не дойти», - сказал Хоменко.