Аннексию Крыма поддерживали преимущественно новоприбывшие жители Крыма - политтехнолог

Политтехнолог, директор компании персонального и стратегического консалтинга ”Berta Communications” Тарас Березовец подчеркивает, что отделение Крыма поддерживали преимущественно те, кто относительно недавно там поселился.

Об этом он сказал сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

”Часть людей приняла этот режим, потому что ментально чувствовала себя частью Российской Федерации”, - сказал эксперт, который родился в Керчи.

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Березовец отметил, что основная масса тех людей, которые выступали за отделение Крыма и до сих пор это поддерживают, является крымчанами лишь в первом поколении.

В частности, среди его знакомых, которые поддерживали отделение, это были люди, которые переехали в Крым в 70-80-е годы, или же в Крым переехали их родители. ”То есть, люди есть, в лучшем случае, во втором поколении. Так называемые ”старые крымские” - люди, которые жилы там до Второй мировой войны, - там абсолютно другая картина. По моим оценкам, процентов, как минимум, 80 очень скептически или негативно относятся к тому, что происходит”, - сказал Березовец.

Отвечая на вопрос, какие же преимущества получили люди после аннексии Крыма, он сказал, что заработные платы в российских ведомствах являются ”абсолютно несравнимы с украинскими”, что особенно касается силовиков и госслужащих. Также Березовец отметил значительно более высокий уровень пенсий.

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В то же время народный депутат от ВО ”Свобода” Эдуард Леонов, который является уроженцем Евпатории, отметил, что уровень цен в Крыму настолько повысился, что полностью нивелировал все экономические преференции. В частности, относительно пенсионеров он отметил, что покупательная способность крымских пенсионеров существенно снизилась.

В свою очередь, политолог, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос отметил, что в Крыму тех людей, кто жил там до войны, осталось не так уж и много. ”Поэтому, к сожалению, в процентном отношении их влияние на формирование политики в Крыму не такое большое”, - сказал он.