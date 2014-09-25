Активисты требуют от Авакова расследовать деятельность кандидата-коррупционера на Кировоградщине

Более 120 кировоградских активистов «Народного фронта» и кандидат в народные депутаты от этой партии Сергей Либега поставили свои подписи под обращением к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Они требуют от чиновника приложить максимум усилий для недопущения получения депутатского мандата представителями предыдущей власти. Речь идет о бывшем сотруднике местной водной милиции Олеге Долгом, который во времена правительства Николая Азарова был замечен в многочисленных коррупционных скандалах.

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«Этот бывший сотрудник правоохранительных органов достаточно долго проработал в водной милиции, защищая не столько экологические ресурсы края, сколько интересы различных властных структур. В том числе прикрывая локальные махинации еще одного «деятеля» Кировоградщины - Виктора Бойко, бывшего министра охраны окружающей природной среды Украины в правительстве Николая Азарова. У территориальной громады имеются серьезные основания для того, чтобы подозревать Олега Долгого в причастности к экологическим преступлениям, фактам браконьерства, а также иным деяниям коррупционной направленности», - пишут представители «Народного фронта» в своем обращении.

Они считают, что мандат народного депутата нужен Олегу Долгому не только для того, чтобы гарантировать присутствие представителей бывшей власти в новом парламенте, но и для получения неприкосновенности, которая позволит ему избежать люстрационных процессов.

Подписанты акцентируют внимание министра внутренних дел на том, что «региональный» кандидат использует технологии и медийные ресурсы предыдущей украинской власти.

«В обслуживании кандидата Олега Долгого замечены Павел Шеремет, который давно потерял право называться независимым журналистом, а также "карманный" политтехнолог Партии Регионов Сергей Гайдай. Усилиями последнего в округе реализуется сценарий дестабилизации ситуации с целью подавления свободного выбора громадой своего будущего представителя в Верховной Раде», - акцентируют внимание авторы обращения.

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Они рекомендуют Арсену Авакову вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить дискредитации избирательного процесса. «Просим Вас принять соответствующие меры и повлиять на складывающуюся в округе ситуацию. Уверены в том, что Вы, как политик новой Украины, приложите максимум усилий для того, чтобы не дать обзавестись мандатами представителям преступной власти, деяния которых должны стать предметом пристального изучения украинским правосудием», - говорится в письме на имя министра внутренних дел.