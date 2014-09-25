Правоохранители должны обратиться к России относительно экстрадиции бывших чиновников - депутат

Об этом заявил народный депутат Украины Виталий Грушевский (группа «За мир и стабильность»).

«Все знают, где находятся эти бывшие руководители бывшей власти, и правоохранительные органы должны немедленно обратиться к Российской Федерации об их экстрадиции в Украину», - в частности, заявил депутат.

По его словам, этих людей необходимо вернуть, «чтобы они за счет украденных средств из государственного бюджета не финансировали, не подстрекали общество к дестабилизации политической ситуации в стране, для того, чтобы выборы в Украине прошли демократично», - отметил Грушевский.

Читайте такжеГПУ будет добиваться экстрадиции Фучеджи - ГоломшаОтвечая на вопрос о кампании, которая сейчас якобы ведется против него, Грушевский заявил: «Это делается с целью меня дискредитировать, и бывшие руководители власти просто боятся Грушевского. Поэтому нанимают псевдо-активистов, манипулируют ими, и это беззаконие, которое делается за счет украденных денег, бывшими руководителями власти - Арбузовым, Клименко, Захарченко и другими. Поэтому я даже не хочу комментировать эту грязь".

"И как подтверждение тому, бойцы батальона "Киев-1" , которые видели, как я выступал на Майдане, они меня поддержали и сказали: "Мы вас защитим от таких негодяев", - добавил Грушевский.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Грушевский заявил, что его избили неизвестные лица и связал это со своими критическими выступлениями против бывших власть имущих.