The New York Times: Заброшенная и истощенная украинская армия побуждает граждан приниматься за работу

Доброжелатели толпятся у входов двух главных больниц в Днепропетровске, этом центрально-восточном городе Украины – мужчины, которые приветствуют друзей объятиями и похлопываниями по спине либо делят сигарету, женщины, которые приезжают посетить раненных, сортируют пакеты с едой и наливают сладкий чай.

Об этом пишет Карлотта Галл в своей статье «Брошенная и истощенная украинская армия побуждает граждан приниматься за работу», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Внутри обеих больниц, одной гражданской и одной военной, медицинский персонал занят лечением десятков раненных украинских солдат, жертв шестимесячной войны с поддерживаемыми Россией повстанцами в беспокойных областях на востоке. Когда количество жертв стало увеличиваться, граждане и группы поддержки для раненых солдат и их семей начали объединяться ради давно заброшенной, лишенной ресурсов армии в порыве патриотических чувств.

Согласно подсчетам групп поддержки, в ходе конфликта уже были убиты более 800 солдат.

«У нас нет армии», сказал Андрей Карныш, ветеран пограничной службы и председатель региональной группы поддержки, который посещал раненых в военном госпитале. «Этих ребят отправили на автобусах, с винтовками и 30 пулями», сказал г-н Карныш. «Никаких бронежилетов, ничего».

Опрошенные солдаты и ветераны говорят, что вооруженные силы недостаточно укомплектованы, обучены и снаряжены, когда противостоят гораздо большему и сильному противнику: не повстанцам-сепаратистам, а российским силам, стоящим за ними, с их превосходящей огневой мощью. Кремль отрицает любую свою роль в боевых действиях, но почти каждый опрошенный здесь солдат говорил о прямых столкновениях с российскими войсками.

«Они стреляли в нас, как будто они были на стрельбище», сказал Виктор, резервист с рукой на перевязи. Он назвал только свое имя, сказав, как и большинство других солдат, что назвать себя репортеру, было бы против правил. Виктор сказал, что был ранен 29 августа, когда украинские войска пытались отступить через заранее подготовленный безопасный коридор, но все равно попали под губительный огонь российских войск.

Другой солдат, который сказал, что только что вернулся после четырех месяцев в Донецкой области, жаловался, что «в армии нет никаких припасов». «Там не было хороших бронежилетов, оружия или оборудования», продолжал солдат. «Мы не видели американских поставок, которые были отправлены, или медикаментов. Было очень трудно получить лекарства».

Г-н Карныш сказал, что за 23 года независимости сменяющие друг друга украинские лидеры позволили вооруженным силам прийти в упадок и даже продали часть оборудования. Ресурсы были настолько ограничены, что он и его друзья собирали пожертвования, чтобы заплатить служащим десантникам за прыжок во время тренировки.

«Мы мирные жители, и мы собираем деньги, чтобы армия могла стрелять», сказал он.

Когда Россия аннексировала Крым, и пророссийские сепаратисты начали устраивать протесты в Восточной Украине в марте, украинские вооруженные силы, в целом, оказались не в состоянии справиться с угрозой. С тех пор, армия призвала тысячи дополнительных новобранцев, и к ней на поле боя присоединились добровольческие военизированные батальоны. Многие из них были возмущены потерей Крыма и вдохновлены протестами в Киеве, столице, которая свергла президента Виктора Януковича в феврале.

Тем не менее, эти усилия в результате не стали единой силой, а скорее пестрым собранием подразделений самой различной квалификации – добровольческие формирования Национальной Гвардии под руководством МВД и регулярные армейские подразделения под руководством Министерства обороны – со слабой центральной командной структурой.

Этот недостаток сплоченности очень дорого стоил украинским войскам в конце августа.

Старший сержант Игорь Чайковский, 47, ветеран армии, который присоединился к волонтерскому батальону «Донбасс», сказал, что отсутствие надлежащего оборудования и поддержки дорого стоило его подразделению, когда около 50 человек были убиты, 40 ранены и 110 взяты в плен, когда они выходили из города Иловайск 29 августа.

«Мы получили приказ уходить, и нам сказали, что там был коридор», сказал старший сержант Чайковский. «Мы сделали колонну из гражданских машин; у нас не было военных транспортных средств или тяжелого оружия. У нас был большой гражданский грузовик с ранеными, пикапы и маленькие автомобили».

После того, как мы проехали 18 миль, сказал он, колонна подверглась нападению со стороны российских артиллерийских и противотанковых гранат. «Нам удалось рассеяться и начать борьбу», сообщил старший сержант Чайковский. «Как правило, волонтерские батальоны выполняют функции милиции. В таком бою мы не должны были участвовать».

Он сказал, что у батальона получилось захватить некоторые транспортные средства и восемь пленных, некоторые из них были россияне, но выход им заблокировали. Окруженный, батальон был вынужден сдаться, вспоминал он. Российские войска немедленно обменяли некоторых из раненых украинцев на своих бойцов, а затем передали остальных пленников сепаратистам, сказал он. Он и несколько других были впоследствии освобождены в другом обмене пленными, но 99 солдат все еще удерживают в подвале штаб-квартиры службы безопасности в Донецке.

Несмотря на потери и масштабы российской интервенции, опрошенные за последние две недели солдаты настаивают на том, что Украина должна наращивать свои силы и продолжать противостоять любому расколу украинской территории.

«Многие из тех, кто был в Иловайске, готовы остаться и создать батальон», сказал старший сержант Чайковский. «Если была бы возможность не воевать, было бы лучше. Но настроение наших ребят такое, что мы должны сделать все правильно, и не причинить вреда стране и памяти тех, кто погиб».

Некоторые подразделения проходят обучение и получают оборудование. Доброволец Национальной гвардии, который был ранен в Иловайске, сказал, что интенсивно тренировался в течение трех месяцев с противотанковой бригадой, прежде чем отправиться в бой. Сержант, который был дважды ранен, защищая аэропорт Донецка от повстанческих сил, и его лицо усеивают осколочные шрамы, с улыбкой сказал, что он выжил, потому что был защищен американским бронежилетом.

Сержант сказал, что сепаратисты продолжали атаковать аэропорт днем и ночью даже после прекращения огня, объявленного 5 сентября, но он был уверен, что армия сможет удержать аэропорт, и победить в большем конфликте.

«Я думаю, мы останемся единой страной», сказал он. «Мы так много всего пережили, и вся страна мобилизовалась для этого, вы не можете себе представить».

Сержант, 36, который ремонтирует обувь в гражданской жизни, сказал, что его товарищи по подразделению, которое защищало аэропорт, из рабочего класса, как и он. «Один был проводником на поездах, другой перевозил наличные деньги для банков, третий был автомехаником», рассказал он. «Мы можем справиться. Может, это будет трудно, но мы точно победим. Мое подразделение готово бороться».