Порошенко заявляет, что украинским Вооруженным Силам будет чем обороняться
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что украинским Вооруженным Силам будет чем обороняться, поскольку страна получила нелетальное оборонительное оружие от иностранных партнеров.
Об этом глава государства заявил в интервью журналистам украинских телеканалов в воскресенье.
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”Относительно летального или нелетального оружия, этот вопрос задавали мне в Конгрессе (США - УНИАН) в таком контексте: что даже сирийские повстанцы получили от США летальное оружие, а вы не получили. Я ответил, что дословно вы дали цитату из первого канала российского телевидения... Я вам отвечу так: сирийские повстанцы получили пулеметы. Пулеметы - это смертельное оружие. Мы пулеметы не получили, потому что у нас есть пулеметы, танки, системы залпового огня, ракеты, артиллерия и все остальное, что позволяет нам держать фронт такой длины. Но мы должны получить и получили все, что нам необходимо: разведывательное, радарное, надзорное и другое военное оборудование, которое позволит в десятки раз повысить эффективность нашего оружия, модернизировать его... и это будет не только со стороны США. Летальное ли это? Нет. Но это оборонительное”, - подчеркнул Порошенко.
Президент заверил, что украинским военнослужащим будет чем обороняться.