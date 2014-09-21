Порошенко заявляет, что украинским Вооруженным Силам будет чем обороняться

Об этом глава государства заявил в интервью журналистам украинских телеканалов в воскресенье.

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”Относительно летального или нелетального оружия, этот вопрос задавали мне в Конгрессе (США - УНИАН) в таком контексте: что даже сирийские повстанцы получили от США летальное оружие, а вы не получили. Я ответил, что дословно вы дали цитату из первого канала российского телевидения... Я вам отвечу так: сирийские повстанцы получили пулеметы. Пулеметы - это смертельное оружие. Мы пулеметы не получили, потому что у нас есть пулеметы, танки, системы залпового огня, ракеты, артиллерия и все остальное, что позволяет нам держать фронт такой длины. Но мы должны получить и получили все, что нам необходимо: разведывательное, радарное, надзорное и другое военное оборудование, которое позволит в десятки раз повысить эффективность нашего оружия, модернизировать его... и это будет не только со стороны США. Летальное ли это? Нет. Но это оборонительное”, - подчеркнул Порошенко.

Президент заверил, что украинским военнослужащим будет чем обороняться.