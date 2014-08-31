Украина намерена обсудить с ЕС расширение списка вооружений, которые может поставлять Европа

Об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал на брифинге в Брюсселе, сообщает официальный сайт главы государства.

«ЕС ранее снял эмбарго на поставки некоторых видов оружия, и мы сейчас ожидаем, что произойдет расширение этого списка вооружений со стороны ЕС», - сказал Глава государства, отметив, что Украина намерена обсудить этот вопрос более детально на саммите НАТО в Уэльсе.

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«На двустороннем уровне прошли консультации о расширении военно-технического сотрудничества. Наконец мы фиксируем получение военно-технической помощи и развития сотрудничества со странами-членами ЕС на двустороннем уровне, что позволит нам серьезно повысить боеспособность, обороноспособность наших Вооруженных Сил», - сказал Петр Порошенко.

По его словам, основная часть сотрудничества будет заключаться в предоставлении Украине нелетального оружия высочайшего качества и самых современных образцов, которое производится в Евросоюзе.

По словам Президента, вопрос усиления военно-технологического сотрудничества Украина также планирует обсудить на саммите НАТО.