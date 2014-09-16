The Independent: Российские шеф-повара ищут творческий подход к приготовлению блюд из-за эмбарго

Об этом пишет Кашмира Гандер в своей статье, которая называется «Российские шеф-повара вырабатывают творческий подход к приготовлению блюд из-за запрета на импортные продукты», опубликованной в британской газете The Independent.

После того как импорт молочных и мясных продуктов, овощей и фруктов из большинства западных стран был запрещен в ответ на санкции, введенные против России в связи с кризисом в Украине, вести ресторанный бизнес – начиная от пиццерий, суши-баров и кондитерских во французском стиле – становится все труднее.

Читайте такжеThe Guardian: Как персики и пропаганда помогают сформировать новый мировой порядокПовара ищут новых поставщиков, покупая деликатесы у контрабандистов, или полностью меняя свое меню.

Но повара в дорогих московских ресторанах, которые покупали 85-90 % необходимых им продуктов за рубежом, убеждены, что всегда есть способ найти необходимые ингредиенты.

Два шеф-повара из московских ресторанов рассказали журналистам, что они видели подлинный сыр Пармиджано-Реджано – который производится только в нескольких северных провинциях Италии – в оригинальной итальянской упаковке, но заклеенной примитивной этикеткой с надписью «сделано в Беларуси» – такая вот попытка обойти запрет.

Говоря на условиях анонимности, они объяснили это тем, что Беларусь не вводила запрет на импорт товаров из ЕС и является членом Таможенного союза с Москвой, поэтому продукты могут доставляться в Беларусь легально, а потом их отправляют в Россию, не проверяя на границе.

Кроме итальянского сыра из Беларуси начали поставлять также фрукты и овощи – все с белорусскими этикетками.

Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров, сказал, что он был крайне удивлен, увидев знак снаружи ресторана, на котором просто было написано «пармезан», и дал номер телефона.

«Основная задача для шеф-повара – взять все, что он может, и как можно быстрее все это переделать», – сказал Бухаров, который является совладельцем «Nostalgie», высококлассного ресторана, в котором подают изысканные варианты традиционных российский блюд.

Российские повара, которые привыкли к подобным лишениям в прошлом, вероятно, более изобретательны, чем иностранцы, которые готовят на многих московских кухнях, добавил Бухаров.

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: Бананы из Беларуси«Если вы никогда не работали в ситуации, когда некоторые продукты запрещены, если до этого вы всегда могли выбирать то, что вы хотели, это, конечно, «интересно».

Чиновник российской таможенной службы сказал, что у него нет официальных данных о том, какое количество продуктов импортируется из Беларуси и отказался давать комментарии по поводу того, видели ли чиновники странно упакованный пармезан.

Белорусские чиновники заявили, что, несмотря на то, что правила Таможенного союза не предусматривают проверок на российско-белорусской границе, Москва все равно будет контролировать значительные объемы импорта «белорусского пармезана», проверяя его в конечном пункте назначения.

«Что касается гастрономического туризма, если сыр будут провозить в чемодане, то, скорее всего, с этим не будет никаких проблем», – сказал источник в правительстве Беларуси. «Но организованный импорт в крупных масштабах не будет допускаться».

Директор Главной государственной инспекции Беларуси по семеноводству, карантину и защите растений Леонид Плешко сказал, что импорт продовольствия из ЕС будет запрещен в тех случаях, когда в документах будет указано, что продукты предназначены для дальнейшей отправки в Россию.