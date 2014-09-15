Россия заинтересована в создании замороженного конфликта на Донбассе - Генсек НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение генсек Альянса высказал сегодня в Брюсселе во время конференции, организованной фондом Карнеги.

"Мы не должны принять новый замороженный конфликт на востоке Европы. Мы должны сделать все, чтобы найти мирное решение этого конфликта. Но я думаю, что в интересах России установить новый замороженный конфликт. В действительности, долгосрочная амбиция России - возобновить зону российского влияния на своих соседей и помешать их евроатлантическим устремлениям. Мы видим замороженные конфликты в Приднестровье, Абхазии и Осетии в Грузии, сейчас Крым и восточная Украина. Мы никогда не должны это воспринять", - сказал он.

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Расмуссен отметил, что Россия нарушила все свои международные обязательства и осуществляет незаконные военные действия в Украине. Вместе с тем, генсек НАТО не считает, что Россия является прямой угрозой союзникам.

"Мы верим, что правильный путь вперед для разрешения ситуации в Украине - это политическое решение. Несмотря на то, что Россия нарушила международные правила, я все еще думаю, что Россия будет способна вести переговоры", - отметил он.

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Расмуссен напомнил, что НАТО "пыталось долго и упорно строить партнерство, базируясь на уважении к России и на международных правилах". "К сожалению, Россия отклонила наши усилия и вместо этого продолжает видеть нас противником... Россия использует экономическое давление и военные действия, чтобы создать нестабильность и подорвать суверенитет", - добавил генсек Альянса.